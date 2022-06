Siebanlagen und Projektmaschinen auf der IFAT

Der Hersteller stellte auch die Projektmaschine Multi Screen MS 4200-E mit Akku vor. Mit dem Messeverlauf zeigte das Unternehmen sich zufrieden. „Die Messe verlief für uns sehr erfolgreich, wir bauen mit den neu gewonnenen Kontakten unseren internationalen Vertrieb weiter aus“, so Vertriebsleiter Klaus Kohnke.

Die Doppeltrommel-Technologie ermöglicht laut Hersteller eine Aussiebung in drei anstatt zwei Fraktionen in einem Arbeitsgang. Durch die Verwendung von Drahtsieben (mit Maschen zwischen 2 und 80 mm), die um die Stahlkonstruktion der Doppeltrommel gespannt werden, eigneten sich die Siebanlagen für den Einsatz in zahlreichen Branchen, etwa Holz- und Bauschuttrecycling, Mineralien-, Boden- und Biomasseaufbereitung oder Recycling von Metall, Gewerbeabfall und Sondermaterialien. Zemmler baut Doppeltrommel-Siebanlagen nach eigenen Angaben mit einem Gewicht von unter 1,8 bis 24 Tonnen.