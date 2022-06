25-jähriges Jubiläum der EGRW

Die Entsorgergemeinschaft Regionaler Wirtschaftsverkehr (EGRW) mit Sitz in Frankfurt am Main feierte kürzlich – coronabedingt um ein gutes halbes Jahr verschoben – ihr 25-jähriges Jubiläum anlässlich der EGRW-Jahrestagung in Hachenburg/Westerwald.