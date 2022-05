IFAT: Vorzerkleinerer der nächsten Generation

Vorheriger Artikel

Die EEW Energy from Waste GmbH (EEW) hat Ende April erstmals die Brenner für das An- und Abfahren des Kessels gezündet und damit einen Meilenstein für die weitere planmäßige Inbetriebsetzung der ersten Klärschlammverwertungsanlage (KVA) in der EEW-Gruppe erreicht.