Remondis Aqua: Verbesserter Ressourcenschutz mit Zero Liquid Discharge

Seit einigen Jahren stellt die Verfügbarkeit dieser wichtigen Ressource in Teilen der Welt ein zunehmendes Problem dar. Dieses gilt es nicht nur im Alltag zu bewältigen, sondern auch in industriellen Prozessen.

Fällt der Blick auf Indien besteht dort bereits jetzt eine begrenzte Verfügbarkeit von Wasser. Damit einher gehen verschärfte Gesetze der indischen Regulierungsbehörden in Bezug auf die Umsetzung des Wassermanagements. Bei Genehmigungsanträgen für Produktionsanlagen besteht die Pflicht zur Einführung wassereinsparender Produktionsverfahren.

Zero Liquid Discharge (ZLD) ist ein neues Verfahren zur Bewältigung des zunehmenden Wassermangels. Dabei wird das Wasser im Produktionsprozess nach der Nutzung aufbereitet und so recycelt, dass auch Wertstoffe wie Salze zurückgewonnen werden. Anschließend lässt es sich erneut als Prozesswasser der Produktion zuführen. Das Resultat ist eine konsequente Kreislaufführung, welche eine abwasserfreie Produktion ermöglicht.

Als eines der führenden Unternehmen im Bereich der Wasserwirtschaft ist REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG im indischen Markt seit mehr als 10 Jahren aktiv und setzt bereits Zero Liquid Discharge um. Derzeit erfolgt die Inbetriebnahme einer weiteren automatisierten ZLD-Anlage in der Chemieindustrie. Hier unterstützt REMONDIS im Bereich Planung, Bau und Finanzierung. „Die konsequente Kreislaufführung des Prozesswassers ermöglicht den Unternehmen ihre Produktion auch in Wassermangelgebieten zu betreiben und einen weiteren Schritt in Richtung nachhaltiger Produktion zu gehen.“, so Dr. Eckart Döpkens, Geschäftsführer von REMONDIS Aqua India Pvt. Ltd..