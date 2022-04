Anströmboden aus Recyclingkunststoff erhöht Lebensdauer von Biofilteranlagen

Für einen langfristigen Erfolg sind die Wahl der richtigen Filterform sowie des passenden Anströmbodenmaterials bei der Auslegung entscheidend. Nach wie vor wird dabei auf Holz oder andere günstige, aber korrosive Materialien wie Metall und Beton zurückgegriffen. Bleiben sie dem aktiven Mikroklima im Biofilter für längere Zeit ausgesetzt, werden sie jedoch porös und zersetzen sich. Häufige Wartung und ein kostenintensiver Austausch sind die Folge. Nicht so mit dem ökologischen Gitterrostbodensystem der HAHN Kunststoffe GmbH: Der besondere Kunststoff hanit hält dem Mikroklima des Biofilters dauerhaft stand. Die modulare Struktur und das leicht schneidbare Material ermöglichen es, den Boden ohne Aufwand für Sonderformen an- oder in jedes bestehende Biofiltersystem einzupassen. Die spezielle Kombination aus Stützen und Wabenstruktur gibt zudem genügend Stabilität, sodass der Boden bis zu 3 t befahrbar ist. Das vielseitige Gitterbodensystem wird auf der diesjährigen IFAT in München vorgestellt.

Halle A4, Stand A4.310