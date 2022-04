IFAT: Zerkleinerungslösungen und digitale Tools

Untha will mit einer breiten Maschinenpalette, Live-Vorführungen und seinem zukunftsorientierten Dienstleistungs- und Serviceangebot auf der IFAT vertreten sein.

Untha wird in Halle B6, Stand 127/226 unter anderem mit der neuen ZR-Klasse, der erprobten XR-Klasse, der bewährten RS-Vierwellentechnologie, dem intelligenten Assistenzsystem Untha Genius und den kompletten Serviceangeboten des Untha Service Competence Centers vertreten sein. Bei den VDMA-Praxistagen wird der XR-Zerkleinerer als mobile Variante zu sehen sein. Außerdem werden an einer Außenstelle mehrere Zerkleinerungslösungen mit verschiedenen Materialien im Live-Betrieb im Einsatz stehen.

Die neue ZR

Mit der ZR-Klasse hat Untha den wirtschaftlichsten 2-Wellen-Zerkleinerer mit dem geringsten Life-Cycle-Costing (LCC) in seiner Klasse entwickelt. Der Vorzerkleinerer mit dem energieeffizienten Antriebssystem Untha Eco Power Drive kommt für hohe Durchsatzleistungen sowie bei voluminösen und schwierig zu zerkleinernden Abfällen und Wertstoffen zum Einsatz. Verfügbar ist die neue Zerkleinerungslösung mit zwei Schneidsystemen als stationäre oder mobile Variante.

Untha XR-Klasse bei den VDMA-Praxistagen

Seit mehreren Jahren steht die XR-Klasse mit ihrer maximalen Produktivität für enorme Leistungsfähigkeit, hohe Flexibilität und größte Zuverlässigkeit bei der Zerkleinerung von verschiedenen Materialien. Der 1-Wellen-Zerkleinerer, der in einer stationären und einer mobilen Variante und mit verschiedensten Schneidwerksvarianten zur Verfügung steht, passt sich jeder Anforderung an.

Untha Genius

Mit Untha Genius will Untha seinen Kunden ein Tool in die Hand geben, mit dem sie den Betrieb ihres Shredders laufend überwachen können. Mithilfe zuverlässiger Sensortechnik verarbeitet das intelligente Assistenzsystem alle Daten in Echtzeit, informiert über Abweichungen und liefert somit eine rasche Entscheidungshilfe direkt auf Smartphone, Tablet oder PC.

Live-Vorführung Maschinen

Ein besonderes Highlight bietet Untha den Besuchern der IFAT mit den Live-Vorführungen direkt vor Ort bei einem Kunden im Raum München. Die Interessenten werden mit einem Shuttledienst von der Messe zum externen Partner gebracht und können mehrere Maschinentypen bei der Zerkleinerung von verschiedenen herausfordernden Materialien erleben. Für diese Außentermine wird eine Anmeldung notwendig sein.

Halle B6, Stand 127/226