IFAT: Doppstadt Gruppe präsentiert Aufbereitungslösungen

Erstmalig ist Doppstadt ausschließlich auf dem Außengelände der Messe München zu finden. Auf 1.700 Quadratmetern Freifläche will das Unternehmen unter anderem sein Multitool Methor und das mobil-modulare Aufbereitungskonzept MMAK vorstellen. Zudem will Doppstadt mit elektrifizierten Antrieben Wege in eine wirtschaftliche Zukunft zeigen. Präsentationen der neuen Doppstadt Academy sowie der Bereiche After Sales, Gebrauchtmaschinen und Recruiting sollen das Rahmenprogramm abrunden.

„Wir freuen uns, unsere Kunden und Partner endlich wieder persönlich nach vier Jahren auf der IFAT begrüßen zu dürfen“, sagt Gerd Schreier, Geschäftsführer der Doppstadt Gruppe. „In den vergangenen Jahren haben wir unsere Technologien und Systeme kontinuierlich weiterentwickelt. Die IFAT als Weltleitmesse für Umwelttechnologie ist der perfekte Ort, um unsere innovativen Aufbereitungslösungen der Öffentlichkeit zu präsentieren.“

Erstmals stellt die Doppstadt Gruppe ihre Produkte ausschließlich im Außenbereich der Messe und nicht wie gewohnt in Halle B6 aus. „Wir haben in diesem Jahr ein großes Angebot an Exponaten. In der Halle B6 fehlt uns schlicht und einfach der Platz, um unsere Lösungen gebührend zu präsentieren“, erklärt Schreier. Auf 1.700 Quadratmetern bietet Doppstadt nun ausreichend Raum, um alle Ausstellungsstücke unter Beachtung aktueller Hygiene- und Abstandsregeln zu erkunden. Zusätzlich ist das Unternehmen auf den Flächen des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mit Live-Vorführungen vertreten. Außerdem stellt Doppstadt auf der VDMA-Präsentation zum Thema Kunststoffrecycling seine smarten Aufbereitungslösungen vor.

Ein Schwerpunkt der Ausstellung ist der Methor. Das Multitool lässt sich an unterschiedlichste Einsatzbedingungen flexibel anpassen und stellt somit eine smarte Lösung für mehr Vielseitigkeit dar. Teil der Ausstellung sind verschiedene Werkzeugoptionen wie Zerkleinerungswerkzeuge und Gegenschneiden, mit denen sich der Methor für verschiedenste Zerkleinerungsaufgaben anpassen lässt. Außerdem sind die neuen Anbauoptionen aus dem Trenn- und Windsichtungsportfolio zu sehen.

Mit hoher Flexibilität überzeugt auch das mobil-modulare Aufbereitungskonzept MMAK von Doppstadt. Die smarte Lösung kombiniert Serienmaschinen und Komponenten effizient zu einem Anlagenkonzept. Anwender profitieren von einer höheren Wirtschaftlichkeit und Rechtssicherheit für unterschiedliche Aufbereitungsanforderungen. Auf der IFAT werden beispielhaft mobil-modulare Aufbereitungskonzepte für die Anwendungsfelder Gewerbe-, Baumisch- und Bioabfall vorgestellt. Diese haben sich bereits vielfach im Markt bewährt.

Mit elektrifizierten Antrieben zeigt die Doppstadt Gruppe ihren Kunden zudem Wege in eine wirtschaftlichere Zukunft auf. „Wir arbeiten derzeit an der Elektrifizierung unseres gesamten Maschinenportfolios“, erläutert Schreier. „Wir möchten mit unseren zukunftsweisenden Aufbereitungssystemen einen wertvollen Beitrag für den Klima- und Umweltschutz leisten.“

Außengelände FGL, Stand 709/1