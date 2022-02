PET-Recyclinganlage in Ägypten mit Tomra-Sortierern

BariQ for Techno and Advanced Industries feiert die Vertragsunterzeichnung für den Bau einer neuen Recyclinganlage für PET-Flaschen, die mit den neuesten Kunststoffsortiersystemen von Tomra Recycling im Gouvernement Giza, Ägypten, ausgestattet sein wird.

Das in Ägypten ansässige Unternehmen ist der führende Hersteller von rPET in der MENA Region. In seinem Bestreben, die steigende Nachfrage nach rPET in Afrika und Europa zu decken und seine Vision zu verfolgen, einer der bedeutendsten Recycler weltweit und der größte in der MEA Region zu werden, investiert BariQ in eine neue, hochmoderne Kunststoffrecyclinganlage. Die Branchenerfahrung, das Netzwerk aus einflussreichen Partnern sowie die Fähigkeit von BariQ, lebensmitteltaugliches rPET herzustellen, bilden die erforderliche Grundlage, um das Recycling auch in der MEA Region auf die nächste Stufe zu bringen.

Sonntag, der 13. Februar, markierte einen neuen Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens und einen vielversprechenden Ausblick für die Branche: BariQ begrüßte Minister der ägyptischen Regierung, Botschafter, Markeninhaber, Technologieanbieter sowie lokale und ausländische Finanzinstitute zu seiner Expansionszeremonie, um den Bau einer neuen Bottle-to-Bottle-Recyclinganlage im Gouvernement Gizeh, Ägypten, offiziell zu verkünden und zu feiern. Die Veranstaltung bot wertvolle Gelegenheiten zum Networking und enthüllte das Design der neuen Anlage, die mehr als 35.000 Tonnen lebensmitteltaugliches rPET pro Jahr produzieren und gleichzeitig mehr als 80.000 Tonnen CO2-Emissionen einsparen soll. Die neue Anlage ergänzt eine bereits bestehende Recyclinganlage, die seit 2010 voll in Betrieb ist und mit vier sensorbasierten Sortiersystemen von Tomra ausgestattet ist, die mehr als 3 Tonnen von PET-Flaschen pro Stunde verarbeiten. Bisher hat das Unternehmen jährlich 15.000 Tonnen lebensmitteltaugliches rPET produziert, das den Standards von EFSA, FDA, Health Canada und REACH entspricht.

Aufgrund der gestiegenen Nachfrage der kunststoffverarbeitenden Branchen nach rPET erweitert BariQ seine Kapazitäten mit einer neuen Anlage. Diese soll 2023 voll betriebsfähig sein und 3,5-4 Tonnen Postconsumer-PET-Abfälle pro Stunde verarbeiten. Da die Qualitätsanforderungen immer strenger werden und die Menge an Postconsumer-Kunststoffabfällen steigt, war die Entscheidung für eine zukunftsweisende Sortiertechnologie und einen zuverlässigen Partner von wesentlicher Bedeutung und führte dazu, dass sich BariQ erneut für Tomra entschied. „Tomra ist seit 10 Jahren ein zuverlässiger und kompetenter Partner. Dank unserer engen Zusammenarbeit, dem Fern- und Vor-Ort-Service und den leistungsstarken Maschinen erzielen wir hervorragende Sortierergebnisse. Es gibt heute zwar mehrere Anbieter auf dem Markt, doch unsere Wahl fiel auf Tomra, weil das Unternehmen uns eine Gesamtlösung bietet, die alle Polymertypen und Flakes sortiert“ erklärt Ahmed Elkasaby, Chief Operations Officer bei BariQ.

Die neue Anlage wird mit 2 Autosort-Einheiten der neuen Generation für die Vorsortierung von PET-Flaschen und -Schalen sowie 2 Autosort-Flake-Einheiten für die anschließende Flakesortierung ausgestattet, die eine Polymersortierung nach Material und Farbe sowie die zuverlässige Entfernung von Metallverunreinigungen ermöglicht. Dank der Kombination der neuesten Technologien in einer einzigen Maschine verfügt Autosort unter anderem über die Fyling-Beam- und Deep-Laiser-Technologien, um PET-Flaschen in einem mehrstufigen Sortierprozess präzise nach Material und Farbe zu trennen. Nachdem das vorsortierte Material geschreddert, gewaschen und getrocknet wurde, erzeugen die Autosort Flake-Maschinen eine reine klare/hellblaue PET-Flake-Fraktion, die weiteren Prozessen unterzogen und zu Granulat verarbeitet wird. Das Endprodukt, voraussichtlich 35.000 Tonnen pro Jahr, wird an globale Markeninhaber und Verarbeiter vertrieben, die ihren Recyclinganteil mit lebensmitteltauglichem rPET erhöhen möchten.