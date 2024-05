Autorecycling Kempers und RE.LION.BAT. kooperieren beim E-Mobilitätsrecycling

Autorecycling Kempers GmbH und die RE.LION.BAT. Circular GmbH, zusammen mit dem Schwesterunternehmen Deppe Batterieservice GmbH & Co. KG, wollen künftig ihre Kompetenzen und Ressourcen im Rahmen einer strategischen Partnerschaft bündeln.

Ziel der Partnerschaft sei ein ganzheitlicher Prozess rund um das Thema Logistik, Demontage, Wiederverwendung und Recycling von E-Fahrzeugen und deren Hochvoltbatterien.

Die beiden Unternehmen haben jeweils ihren Standort im Industriegebiet Europark Meppen-Versen, mit direktem Anschluss an die Autobahn A 31, sowie an die Europastraße E 233 und arbeiten bereits seit vielen Jahren intensiv zusammen.

Die Investition der RE.LION.BAT. Circular GmbH, in den Bau einer der größten und modernsten Lithium-Batterie-Recyclinganlagen in Europa soll es ermöglichem, große Volumen an Lithium-Batterien nahezu CO₂-neutral zu recyceln und über 96 % der daraus entstehenden Rezyklate wieder einem Wiederverwendungsprozess zuzuführen. Die Verarbeitungskapazität soll bis zu 30.000 Tonnen pro Jahr betragen. Zudem gebe es eine Erweiterungsoption auf eine Gesamtkapazität von bis zu 60.000 Tonnen pro Kahr.