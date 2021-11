Mehr Überblick mit digitalem Service

Plastship, eine europäische Plattform für die Rezyklatbeschaffung, erweitert das Angebot und will Kunststoffverarbeitern den Rezyklateinsatz in hochwertigen Anwendungen durch Veredelung von Kunststoffrezyklaten mit Additiven ausgewählter Partner erleichtern.

Neben recyclinggerechter Produktgestaltung und präziser Sortiertechnologie sei die Verbesserung der Materialqualität von entscheidender Bedeutung, um die Einsatzquoten von Rezyklaten in hochwertigen Anwendungen zukünftig zu erhöhen. Leistungssteigernde Additive können demnach helfen, die Verarbeitbarkeit von Rezyklaten zu verbessern und die Werkstoffe für zusätzliche Wiederverwendungszyklen zu erhalten.

Wirkungen von Additiven auf einen Blick

Der Additive Selector auf dem Portal von Plastship gibt einen Überblick über die Wirkung verschiedener Additive und bietet Herstellern und Anwendern von rezyklierten Kunststoffen Hinweise auf potenzielle Leistungsverbesserungen durch den Einsatz von Additiven. „Die neue Funktion bietet unseren Kunden eine Vielzahl von Additiven zur Auswahl, die die Werkstoffqualität für ein ausgewähltes Rezyklat verbessern können und sagt die Eigenschaften der Material-Additiv-Kombination voraus. „, sagt Andreas Bastian, Geschäftsführer der Plattform.

Die Funktion beinhaltet einen umfassenden Ansatz zur Einbeziehung der Kunden. Alle Anfragen werden direkt von den Additivpartnern bearbeitet. Um die spezifischen Leistungsziele und individuelle Anforderungen für die Endanwendung zu erreichen, besteht die Möglichkeit mit Spezialisten der Additivhersteller über den Additive Selector Kontakt aufzunehmen.

Wertschöpfung für die Kreislaufwirtschaft

Eine der größten Herausforderungen bei der Verarbeitung von Kunststoffrezyklaten und damit ein Hemmnis für den Rezyklateinsatz, sind aus Sicht von Plastship Leistungs- und Qualitätsschwankungen der Materialien. Die Materialqualität beim Kunststoffrecycling hängt in hohem Maße von der Qualität des Ausgangsmaterials und der Art des Recyclingprozesses ab. Für eine Kreislaufwirtschaft ist es von höchster Bedeutung, dass recycelte Rohstoffe wiederverwendet werden können. Dabei können Additive eine entscheidende Rolle spielen, wenn es darum geht, recycelte Rohstoffe so zu modifizieren, dass sie den Anwendungsanforderungen entsprechen und die Verwendbarkeit ermöglichen. Der Wert von Rezyklaten kann so erhöht werden und auf diese Weise ihre Kreislauffähigkeit gewährleistet werden.

„Durch die Kombination von Business Intelligence aus zwei recht komplexen Bereichen – der Wirkung von Additiven und Daten zu recycelten Kunststoffen und die Wahl eines digitalen Ansatzes bietet der Additive Selector und die beteiligten Partner allen Herstellern und Anwendern von Kunststoffrezyklaten eine wertvolle Orientierung. Die Zusammenarbeit eröffnet Möglichkeiten für Materialströme, die bisher nicht zu einer bestimmten Anwendung passten, und ermöglicht eine verbesserte Rezyklatqualität und neue Rezepturen. In Zukunft wird der datenbasierte Ansatz dazu beitragen, Chancen sichtbar zu machen, Additiveffekte vorherzusagen und Lösungen zu empfehlen, die auf Best Practices und bisher gelösten Herausforderungen in der Rezyklatqualität basieren – zum Nutzen der gesamten Branche“, so Bastian.

Expertise für Additive zur Verbesserung der Rezyklat-Qualität

Mit einem ganzheitlichen Ansatz für die Verlängerung des Produktlebenszyklus soll die Produktlinie Cirkular+ von Kraton Lösungen für das Upcycling von Kunststoffen und die Kreislaufwirtschaft ermöglichen, indem sie die Kompatibilisierung und Leistungsverbesserung von Post-Consumer- und post-industriellen Kunststoffabfallströmen in verschiedenen Anwendungen erleichtert.

Die globale Geschäftseinheit Oberflächentechnik des Unternehmensbereichs Coatings der BASF, die unter der Marke Chemetall operiert, bietet integrierte Reinigungsmittel zur Optimierung der Qualität, Produktivität und Sicherheit von Kunststoffrecyclingprozessen. Carlo Bouwmeester, Global Segment Manager Plastics Recycling bei Chemetall: „Die Entwicklung des einzigartigen Additiv-Selektors von plastship stellt die Bedürfnisse des Marktes in den Fokus. Gemeinsam arbeiten wir daran, durch innovative Lösungen neue Geschäftsmodelle zu schaffen und nachhaltige Materialkreisläufe zu gestalten.“

Mit seinen weltweiten Produktionsstandorten und seiner langjährigen Erfahrung im Kunststoffbereich entwickelt Baerlocher individuelle Lösungen, um seine Kunden dabei zu unterstützen, die von ihnen geforderte Qualität und Nachhaltigkeit zu liefern. Andreas Holzner, Leiter der Business Unit Spezialadditive, erklärt: „Durch die Zusammenarbeit mit Technologieunternehmen, Polymerherstellern, Recyclern, Verarbeitern und Markeninhabern unterstützt Baerlocher seine Kunden erfolgreich beim Upcycling von Post-Consumer- und post-industriellen Abfällen. Die Verbindung all dieser Industrieakteure über Plastship wird die Entwicklung von maßgeschneiderten Additivlösungen beschleunigen und so echte zirkuläre Produktströme ermöglichen. Der Additive Selector hilft dabei, die Möglichkeiten für alle Akteure entlang der Wertschöpfungskette zu visualisieren.“

Der Additiv-Selektor ist ab sofort online.