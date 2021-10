Wasser 3.0 für Aquatech Innovation Award nominiert

Das Greentech-Unternehmen überzeugte die Juroren mit seiner Strategie für den ganzheitlichen Umgang mit Mikroplastik und Mikroschadstoffen in Wasser. Die Gewinner werden bei der Eröffnungsfeier der Aquatech Amsterdam am 1. November bekannt gegeben.

Was braucht man, um Mikroplastik wirkungsvoll aus Wasser zu entfernen? Wasser 3.0 will mit seiner Strategie „Detect – Remove – Reuse“ die Antworten liefern und ist dafür für den Aquatech Innovation Award in der Kategorie Green Chemistry for Water Technology nominiert. Das junge Karlsruher Greentech-Unternehmen bietet Lösungen, um Mikroplastik und Mikroschadstoffe im Wasser zu detektieren, zu entfernen und weiterzuverwenden. Die Strategie soll sowohl in ihren einzelnen Bereichen als auch in ihrer Gesamtheit einen neuen Umgang mit Mikroplastik und Mikroschadstoffen ermöglichen.

Detect: Mittels der Weiterentwicklung von Fluoreszens-Markern hat Wasser 3.0 mit dem detect Verfahren eine neue Methode entwickelt, die Mikroplastik in Wasser schnell, einfach und kostengünstig nachweist. Damit wird erstmals eine qualitativ hochwertige (Ab)Wasserbehandlung erreicht, die sowohl flexibel an die jeweilige Belastungssituation vor Ort anpassbar ist als auch hinsichtlich Ressourcen- und Eliminationseffizienz überwacht und optimiert werden kann.

Remove: So funktioniert die Mikroplastik-Entfernung mit Wasser 3.0 PE-X: Gesundheitlich völlig unbedenkliche Hybridkieselgele werden dem verschmutzten Wasser in einem einfachen Verfahren zugegeben. Durch Verklumpen werden aus vielen fein verteilten Mikro- und Nanoplastikpartikeln popkornartigen Agglomerate, die auch weitere ggfs. vorhandene Mikroschadstoffe einschließen. Die Anpassungsfähigkeit der Hybridkieselgele ist der Schlüssel zum Erfolg. Durch diesen Kniff werden reproduzierbare Eliminationsraten von über 95 % in industriellen Prozessen, Kläranlagen, Oberflächengewässern und Meerwasser für die unterschiedlichsten Belastungsarten erreicht. Die passgenaue Installation ist als Add-on oder als Stand-Alone in einem mobilen Container möglich.

Reuse: Abfälle, hierzu gehören auch die Abfälle aus den Wasser 3.0 Mikroplastik- Entfernungsprozessen, sind Wertstoffe. Zu jedem remove-Prozess entwickelt Wasser 3.0 ein zugeschnittenes Wiederverwendungskonzept. Die entstehenden Agglomerate werden zur Basis für neue Produkte. Erste Forschungsprojekte zeigen sehr gute Eignung als Dämm- und Baumaterial. Aufbereitete Wässer werden entweder als Prozesswasser wiederverwendet oder als mikroplastik- und mikroschadstofffreies Abwasser abgeleitet.

Skalier- und adaptierbare, kosten- und energieeffiziente Lösungen für die Detektion, Entfernung und Weiterverwendung von Mikroplastik und Mikroschadstoffen aus Abwasser, Prozesswasser und Meerwasser soll ECO³ liefern:

Wasser, Energie und Kosten werden eingespart, Abfall reduziert und die Wasserqualität verbessert.

Die Entferungstechnologie Wasser 3.0 PE-X, die im Remove-Bereich für Mikroplastik und/oder Mikroschadstoffe im Einsatz ist, ist mit dem Solar Impulse Efficient Solution Label ausgezeichnet. Für ihre Strategie „Detect – Remove – Reuse“ wurde Wasser 3.0 im Mai bereits mit dem German Innovation Award in Gold ausgezeichnet. „Die Nominierung für den Aquatech Innovation Award durch eine hochkarätig besetzte Jury im Rahmen einer der weltweit bedeutendsten Messen für Wassertechnologie ist für unsere Technologie und Konzepte ein weiteres wertvolles Gütesiegel“, so Dr. Katrin Schuhen, Erfinderin, Gründerin und CEO von Wasser 3.0.

Neben der Nominierung für den Aquatech Innovation Award ist sie derzeit auch für den Next Economy Award (NEA) des Deutschen Nachhaltigkeitspreises sowie den Planet Hero Award der Zurich Versicherung nominiert.