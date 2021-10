Europäische Bürgerinitiative zum Umweltschutz

Die EU-Kommission hat beschlossen, die Europäische Bürgerinitiative „Call to Action – Environmental protection in all policies“ zu registrieren. Die Initiatoren fordern einen Rechtsakt, um sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten bei nationalen Maßnahmen Umweltaspekte berücksichtigen.