Steigerung der Kapazitäten mit dem Rockster R1000S

Aufgrund des wachsenden Recycling-Geschäfts entschieden sie sich Anfang des Jahres vom Prallbrecher R900 auf das nächstgrößere Modell R1000S umzusteigen.

Mit einem Team von 15 Mitarbeitern und einer über 45-jährigen Firmengeschichte hat sich die Gerhard Off GmbH mit Sitz in Fellbach, Nord-östlich von Stuttgart, einen hervorragenden Namen in Sachen Recycling, Abbruch, Kanalbau, Pflaster- und Erdarbeiten geschaffen. Als Spezialist in ihrem Fach wird der neue, technologisch fortschrittliche Rockster R1000S Prallbrecher hauptsächlich für die Aufbereitung von Bauschutt und Beton im firmeneigenen Recyclingzentrum eingesetzt. Auch der Ausbau des Lohnbrechgeschäfts wird eine große Rolle spielen, da der Transport des Brechers keine besonderen Genehmigungen erfordert und deshalb rasch zu verschiedensten Einsatzorten befördert werden kann. „Wir produzieren hauptsächlich 0/60er Endkorn, welches für den Unterbau verwendet wird. Dieser recycelte Beton ist besonders gut für den Straßenbau geeignet. Er bildet einen festen Grund, weil der Anteil an grobem und feinem Material optimal ist,“ so Off.

Zuverlässiger After Sales Service ist einer der wichtigsten Faktoren in der Baubranche, da Ausfallzeiten sehr kostenintensiv sind und sich auf das Endergebnis und zweifellos auch auf Terminfristen auswirken können. Aufgrund jahrelanger Zusammenarbeit mit Servicepartner und Rockster Süddeutschland Händler Schlei & Birkert Aufbereitungsanlagen Service GmbH wurde Off der Prallbrecher R1000S angeboten. Die Anforderungen waren ein einfacher Transport, schnelle Be- und Entladezeit, einfache Handhabung und selbstverständlich noch mehr Leistung. „Bernd Off hat mir von den wachsenden Recycling-Aufträgen erzählt und mir war klar, dass die R1000S für ihn die perfekte Nachbesetzung der R900 ist“, erzählt Sandor Schlei. Bernd Off betont: „Wir können uns immer auf Schlei & Birkert verlassen. Sie sind noch am selben Tag bei uns vor Ort und die regelmäßige Wartung oder Service wird zuverlässig erledigt. Wenn wir Ersatzteile benötigen, werden diese sofort versendet, so dass es zu keinerlei ungeplanten Ausfallzeiten kommt. Im Bereich der Baumaschinen hat ein reibungsloser Kundenservice oberste Priorität und wir freuen uns sehr, Sandor Schlei und sein Team in der Nähe zu haben.“

Der Mobilitätsanspruch galt laut Off schon damals für den R900 und jetzt natürlich ebenso für den R1000S Brecher. Mit dem hydraulisch klappbaren Hauptband beträgt die Länge der Anlage nur 10,10 m. Mit einer Breite von nur 2,55 m, einer Höhe von 3,20 m und einem Gewicht von 30,4 t ist er in seiner Gewichtsklasse einer der kompaktesten und vielseitigsten Brecher auf dem Markt und kann mit dem firmeneigenen LKW transportiert werden. Für das angestrebte Lohnbrechgeschäft ist dieser Punkt enorm wichtig. “Innerhalb von Minuten ist die Maschine verladen und transportbereit, wir benötigen keine Sondergenehmigung. Wir können unsere Flexibilität des R900 beibehalten und darüber hinaus eine höhere Leistung erzielen“, so Off. Neben dem einfachen Transport hat der R1000S zahlreiche weitere Vorteile wie z.B. den höhenverstellbaren Permanentmagnetabscheider, die Hochliftfunktion der Seitentüren und Hecktür, sowie eine schwenkbare Bühne. All diese Features spielen eine entscheidende Rolle , um die Wartungszeit zu minimieren und den Servicetechnikern die Arbeit zu erleichtern. „Der Brecher ist auf Zugänglichkeit ausgelegt. Die Konstruktion der Öffnungen und der Zugangspunkte ist ein Traum für jeden Servicetechniker. Wir sind schon lange im Geschäft und die Reduzierung der Service- und Wartungszeiten auf ein Minimum war schon immer ein wichtiger Faktor in unsere Branche. Mit unserem neuen R1000S ist das jetzt noch einfacher realisierbar“, so Off.