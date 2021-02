Webinar zum Verpackungsrecycling

Was macht gutes Kunststoffrecycling aus? Bei Verpackungen müssen die Weichen bereits beim Produktdesign richtig gestellt werden. Über erfolgreiches Verpackungsrecycling diskutierten Vertreter entlang der Wertschöpfungskette in einem Webinar von DGAW und RECYCLING magazin.

In einem kompakten Format diskutierten am 18.02.2021 über 160 Teilnehmer mit vier Experten, die das Thema Verpackungsrecycling entlang der Wertschöpfungskette abbildeten: vom Verpackungshersteller über die Analyse der Verpackungen bis zur Sortierung und innovativen, digitalen Informationssystemen zur Optimierung der Sortierung. Das gemeinsame Webinar von DGAW und REYCYCLING magazin wurde von Michael Brunn moderiert, Chefredakteur des RECYCLING magazins.

Zunächst stellte Stefan Dierks, Director Sustainability Strategy bei Melitta die Situation aus Sicht eines Verpackungsherstellers und Inverkehrbringers dar. Melitta hat sich zum Ziel gesetzt, das New Plastic Economy Global Commitment der Ellen MacArthur Foundation zu unterzeichnen und setzt bereits heute verschiedene Rezyklate in den Produkten ein. In der Diskussion erklärte Herr Dierks, dass auch chemisch recycelte Polymere für Food-Folien bereits in einem Projekt mit Sabic zum Einsatz kamen.

Sonja Bähr, Packaging Analyst bei Tilisco, stellte zunächst die vielen Einflussfaktoren auf eine Verpackung dar: vom Produkt, über den Packstoff und das Packmittel, das Marketing, die gesetzlichen Vorgaben, die maschinellen Anforderungen im Verpackungsprozess, die leichte Transportierbarkeit und neuerdings auch noch die Recyclefähigkeit und die Nachhaltigkeitsforderungen der Konsumenten. Bähr zeigte diverse gute und weniger gelungene Verpackungsbeispiele.

Aber was ist eine nachhaltige Verpackung? Zwischen Convienience, Branding und Sustainability hat es der Konsument schwer, die richtige Entscheidung zu treffen, vor allem wenn die Werbung viel Nachhaltigkeit verspricht, die nicht immer haltbar ist.

Was wirklich zu recyclen ist und was vor allem vorher auch sortierbar ist, stellte Stefan Böhme, Geschäftsführer von Böhme Wertstofferfassung eindrücklich in seinem Vortrag dar. Er betreibt eine moderne Sortieranlage und kann dort sehr gut die gängigen Polymere PE, PP, PS, PET Flaschen sowie Weißblech, Alu und Getränkekartons sortieren. Schwieriger wird es bei den sogenannten Biokunststoffen, PET-Schalen, vollflächig papierbekebten Bechern, Steingut, Netzen, Multilayerfolien, technischen Kunststoffen (meist Duroplaste) und natürlich durch Fehlwürfe, von denen es leider immer mehr gebe. Diese und die nicht sortierfähigen Verpackungen landen dann als Sortierreste in der thermischen Verwertung; häufig als Ersatzbrennstoffe in der Zementindustrie.

Die aussortierten Polymere fallen meist nicht alle in Monofraktionen, sondern auch in Mischfraktionen an, zum Beispiel gemischte Polyolefine. Die daraus mechanisch recycelten Polymere können jedoch meist nur noch zur Herstellung etwa von Rohren genutzt werden. Verpackungen werden nicht wieder daraus.

Wäre also eine präzisiere Sortierung die Lösung? Dr. Benedikt Brenken, Reifenhäuser Maschinenfabrik, hat dazu mit seinem Team das Projekt R-Cycle aufgelegt. Durch das digitale Speichern der Inhaltsstoffe der Verpackungen können die Polymersorten noch besser unterschieden werden und so reinere Rezyklate entstehen. Das konnte in verschiedenen Pilotprojekten belegt werden. Die Datenübermittlung erfolgt über den EPCIS-Standard der GS1. Doch eine Multilayerfolie wird man auch damit nicht trennen können.

Die richtige Trennung zu Hause ist deshalb eine wichtige Voraussetzung für eine bessere Sortierbarkeit und dann auch Rezyklierbarkeit. Wenn der Verbraucher den Aludeckel nicht vom Joghurtbecher abreißt, kann das die Sortieranlage auch nicht leisten.

In der anschließenden Diskussion im Chat und mit den Referenten wurde immer wieder klar, wie wichtig Aufklärung und die Gespräche entlang der Wertschöpfungskette sind. Auch das Thema chemisches Recycling wurde mehrfach angesprochen.

Eine ausführliche Behandlung des Themas wird im RECYCLING magazin 3/2021 erscheinen.