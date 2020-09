Otto Heinz erhält Bayerische Umweltmedaille

Die Bayerische Staatsmedaille gilt als Ehrung für herausragende Dienste im Bereich Natur-, Umwelt- und Klimaschutz und ist die höchste Auszeichnung des Freistaates auf diesem Gebiet.

„Der Name Otto Heinz ist in der bayerischen Abfallwirtschaft ein Begriff“, so der Laudator in seiner Würdigung. Als zertifiziertes Entsorgungsunternehmen leiste die Heinz Entsorgung GmbH & Co. KG einen entscheidenden Beitrag in der Region, dass Rohstoffe wie Kunststoff, Papier und Holz über Wertstoffkreisläufe wiederverwertet werden. Zum Unternehmen gehöre auch die GEO-Sortieranlage am Flughafen München. Dort werden Plastikabfälle getrennt und zur Wiederverwendung aufbereitet.

Otto Heinz treibt bereits seit 1995 Umweltthemen im Bereich der Entsorgung aktiv voran. In seiner Laudatio beschreibt Staatsminister Glauber Otto Heinz als „einer unserer Pioniere im Umweltpakt Bayern“. Das Unternehmen Heinz mit seinem Hauptstandort in Moosburg a.d. Isar führt jährlich 6.000 Tonnen Kunststoff durch Recycling wieder dem Rohstoffkreislauf zu. So können jährlich allein durch das Engagement des Unternehmens 130 Eisenbahntankwagen Erdöl eingespart werden. Dies sei, so Umweltminister Glauber, „ganz im Sinne der ressourcenpolitischen Ziele Bayerns“. Auch das Engagement von Otto Heinz als Präsident des Verbandes der Bayerischen Entsorgungsunternehmen und seine Vize- Präsidentschaft bei der IHK München und Oberbayern wurden bei der Ehrung hervorgehoben. Der Laudator würdigte die weitreichende ehrenamtliche Tätigkeit von Otto Heinz, unter anderem im Umweltausschuss der IHK.

Für Otto Heinz und das gesamte Unternehmen war die Verleihung der Umweltmedaille ein besonderes Erlebnis: „Es ist eine große Ehre, wenn Engagement für die Umwelt in dieser Form von der Bayerischen Staatsregierung gewürdigt wird. Für mich sind Umweltschutz und nachhaltiges Wirtschaften eine Selbstverständlichkeit, und das prägt auch unsere Unternehmensführung. Zudem haben unsere Mitarbeiter maßgeblich zu dieser Auszeichnung beigetragen und sind Teil des Erfolgs. Ich freue mich sehr über die Auszeichnung, die auch die Relevanz der Bayerischen Entsorgungsbranche für den Klimaschutz sichtbar macht.“