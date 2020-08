Alba Group startet Arbeitgeberkampagne

Unter dem Motto „Wer will Rohstoffretter werden?“ will die Alba Group den Nachhaltigkeitsaspekt der Unternehmensaktivitäten in den Fokus nehmen.

Ziel sei es, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen und unter den bereits Beschäftigten die Identifikation mit dem Leitbild des „Rohstoffretters“ zu stärken.

„Ein nachhaltiges Profil des Arbeitsgebers nimmt in der Personalgewinnung eine immer bedeutendere Rolle ein“, so Johanna Fricke, Leiterin des Fachbereichs Human Resources der Alba Group. „Hier können wir punkten, denn Nachhaltigkeit ist unser Kerngeschäft. Wir freuen uns, dass wir mit unserer neuen ‚Rohstoffretter‘-Kampagne zeigen können, wie wir im Alba-Team in allen Bereichen etwas bewegen können – von den tatkräftigen Kraftfahrerinnen und Kraftfahrern bis hin zu IT- und Vertriebsspezialisten.“

Die Kampagne setze auf eine Vielzahl von Kommunikationsmaßnahmen. Die Aufmerksamkeit potenzieller Bewerberinnen und Bewerbern soll zum einen durch eine verstärkte Online-Präsenz mit audiovisuellen Inhalten erzielt werden. Zum anderen setze die Kampagne auf klassische Mittel wie Messeauftritte und die Beschriftung der im Straßenbild präsenten Entsorgungs-LKWs.

Zum Kampagnenauftakt hat die ALBA Group zudem eine Videoanimation produziert.