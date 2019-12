Software für digitale Transportdaten

Die Abfallwirtschaft produziert pro Jahr Millionen von Papier-Lieferscheinen. Das ist teuer und ineffizient. Mit ihrem Tochterunternehmen Digido bietet Ara Plus seit 2017 eine digitale Plattform zum schnellen, effizienten und geschützten Austausch von Transportdaten. Angeboten wird das Tool mit dem Partner Batsch.

Mit der neuen Schnittstelle Butler Digido kann das Batsch-Butler-Warenwirtschaftssystem für die Datenverarbeitung im Rahmen der Abrechnung mit der Ara genutzt werden. Daten, die in der ERP-Software erfasst werden, können durch die Verwendung des neuen Softwaremoduls Butler-Digido-Schnittstelle an alle am Transport Beteiligten übertragen werden. Digido ist auch bereits bei anderen ERP-Systemen als Schnittstellenmodul im Einsatz beziehungsweise werden diese Module laufend implementiert.

Flexible Kommunikation in Echtzeit

Mit Digido und Butler übermitteln Unternehmen aus ihren Softwaresystemen Daten jeder Art in einem standardisierten Austauschformat branchenübergreifend an ihre Partnerunternehmen. Ob Bestellung, Lieferschein, Rechnung, Zahlungsbeleg oder Wiegeprotokoll: Die übermittelten Daten können mit zusätzlichen Dokumenten ausgestattet und aufgrund des einheitlichen Austauschformats auf den Zielsystemen zugestellt, interpretiert und verarbeitet werden.

Digido ist eine multidirektionale IT-Plattform zum Datenaustausch für große Unternehmen, KMU, Behörden und Gemeinden in einem mit Wirtschaft und Anwendern abgestimmten Austauschformat. Mit Digido kommunizieren Unternehmen laut Anbieter flexibel und in Echtzeit untereinander. Digido ermögliche die zeitgleiche Übertragung der Information an alle am Geschäftsfall beteiligten Akteure. Der Informationsfluss werde dadurch beschleunigt, die Anzahl der erforderlichen Schnittstellen verringert; Medienbrüche gehörten der Vergangenheit an und Fehlerquellen würden wirksam reduziert.