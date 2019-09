Sesotec-Sortiersysteme für Sims Recycling Solutions

An den Standorten in UK, in den Niederlanden, Deutschland sowie in Österreich setzt SRS bereits seit vielen Jahren die Varisort-Sortiersysteme von Sesotec ein.

Vor rund 100 Jahren als kleiner Recyclingbetrieb von Albert G. Sims in Sydney, Australien, gegründet, entwickelte sich das Unternehmen „Sims Metal Management“ (SMM) zum führenden Metallrecycling-Unternehmen mit zahlreichen Standorten auf der ganzen Welt. Als Teil des SMM Gesamtunternehmens ist „Sims Recycling Solutions“ (SRS) für die umweltgerechte Separation und Verwertung von Elektro- und Elektronikschrott sowie von Mischmetallen zuständig. Das Unternehmen zählt zu den weltweit größten E-Schrott-Verwertungs- und Recyclingunternehmen.

An den Standorten in UK, in den Niederlanden, Deutschland sowie in Österreich setzt SRS bereits seit vielen Jahren die Varisort-Sortiersysteme von Sesotec ein. Integriert in die Recyclingprozesse sind die Sorter flexible Lösungen für die Aufbereitung des Elektro- und Elektronikschrotts. Am Standort Eindhoven, Niederlande, hat SRS die Kapazitäten erweitert und nun wird dort eine der größten E-Schrott-Recyclinganlagen in der Region betrieben. Die Erweiterungen umfassen eigene Metall- und Kunststoffrecyclinglinien, die mit Sesotec-Sortiersystemen zur Metall- und Kunststoffabtrennung ausgestattet sind. SRS behandelt die separierten Materialien als Sekundärrohstoffe weiter, wodurch eine erneute Zuführung zum Recyclingkreislauf möglich ist.

Die Recyclingprozesse am Standort Eindhoven sind beispielhaft für die Komplexität der Sortieranforderungen im Bereich Elektro- und Elektronikschrott-Recycling. Hier kommt es besonders darauf an, das geschredderte Material in sortenreine Stoffströme zu trennen, damit diese erneut dem Rohstoffkreislauf zugeführt werden können. Im Elektro- und Elektronikschrott sind unter anderem Metalle (Stahl, Aluminium, Kupfer), Kunststoffe und Leiterplatten enthalten.



Die Varisort WEEE Multi-Sensor-Sortiersysteme von Sesotec zeichnen sich dadurch aus, dass sie zuverlässig Kunststoffe von Leiterplatten und Metallen abtrennen. Um die Sortieraufgaben bei SRS erfüllen zu können, setzt Sesotec bei den Varisort-WEEE-Sortiersystemen auf eine Kombination aus induktiver Metallerkennung und optischer Objekterkennung.

„Die kontinuierliche Verbesserung der Verarbeitungsprozesse hat oberste Priorität, wenn es darum geht weltweit Sekundärrohstoffe in hoher Qualität liefern zu können. Die Multi-Sensor-Sortiersysteme von Sesotec ermöglichen eine flexible Anpassung an neue und auch kompliziertere Sortieranforderungen, die sich durch komplexere Produkte am Markt ergeben“, Marc Affüpper, Direktor von SRS, EMEA.