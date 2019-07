Wetter im Mittelpunkt des DWA-Dialogs

Der Klimaschutz steht in diesem Jahr im Mittelpunkt des DWA-Dialogs Berlin. Akteure der deutschen Wasserwirtschaft treffen sich am 23. und 24. September 2019, um sich mit der Wissenschaft und der Politik über Strategien zur Bewältigung von Wetterextremen auszutauschen.

Unter den Teilnehmern des des DWA-Dialogs Berlin sind Dr. Andreas Becker, Leiter des Weltzentrums für Niederschlagsklimatologie, Dr. Regina Dube vom Bundesumweltministerium sowie die Bundestagsabegordneten Dr. Lukas Köhler (FDP) und Michael Thews (SPD). Dort wird die Fachwelt über extremes Wetter und Anpassungsstrategien diskutieren.

Neben dem Schwerpunktthema befasst sich die Jahrestagung der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) mit wasserwirtschaftlichen Innovationen und ihrem Weg von der Forschung in die Praxis, mit der Spurenstoffstrategie des Bundes, mit der Digitalisierung der Branche sowie mit Nachwuchsförderung und Berufsbildung. Hierbei soll auch die Möglichkeit bestehen, die Gremienarbeit der DWA besser kennenzulernen.

Die DWA hat ihre ehemalige Bundestagung unter das Motto „Vernetzen, verstehen, verantworten“ gestellt und betont damit auch den Leitgedanken der Veranstaltung: über das Gespräch unterschiedliche Sichtweisen verstehen und gemeinsam verantwortlich handeln.

Fachausstellung und Get-Together

Der DWA-Dialog beginnt am Montag um 14 Uhr und endet am Dienstagnachmittag mit der 72. Mitgliederversammlung der DWA. Parallel zur Tagung präsentieren ausgewählte Firmen ihre Produkte und Dienstleistungen für die Branche. Im Anschluss an den ersten Veranstaltungstag findet ein Get-Together mit Imbiss statt. Ab 20.00 Uhr können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im nahegelegenen Restaurant Nolle ihre Gespräche fortsetzen.

Die Teilnahme am DWA-Dialog Berlin kostet 520 Euro, DWA-Mitglieder zahlen 430 Euro, Pensionäre 120 Euro, Mitglieder bis 35 Jahre 60 Euro. Veranstaltungsort ist das Hotel Maritim Pro Arte. Das Tagungsprogramm und zusätzliche Informationen können auf der Website des Verbands abgerufen werden.