Vogelsang zeigt Pumpen- und Zerkleinerungstechnik

Lösungen für Abwasser und Industrie

Am Stand in Halle B1 zeigt das Unternehmen unter anderem den Nasszerkleinerer RotaCut Professional. Die Anlage verfügt über eine Steuerung, die die Drehzahl in Abhängigkeit von der Auslastung regelt. Im Betrieb passt sich die Drehzahl automatisch an die Belastung an, wodurch ein gleichmäßiger Durchfluss unterstützt und Verstopfungen reduziert werden. Sinkt die Belastung, wird die Drehzahl entsprechend abgesenkt. Dies wirkt sich auf den Energieverbrauch und den Verschleiß der Komponenten aus.

Der RotaCut Professional wird insbesondere in Kläranlagen eingesetzt, wo er Feststoffe und Faserstoffe im Abwasserstrom zerkleinert. Grundlage der Konstruktion sind bestehende Baureihen, die um eine automatische Nachstellung der Messer ergänzt wurden. Die Bedienung erfolgt über eine integrierte Steuerung.

Ebenfalls vorgestellt werden neue Baugrößen der Exzenterschneckenpumpe HiCone für Förderleistungen bis 20 Kubikmeter pro Stunde. Die Pumpen basieren auf einer konischen Rotor-Stator-Geometrie. Anpassungen bei Verschleiß erfolgen über eine zentrale Nachstellmechanik, die ohne Spezialwerkzeug bedient werden kann. Eine integrierte Anzeige unterstützt die Wartungsplanung. Der standardisierte Einbauraum ermöglicht den Einsatz marktüblicher Gleitringdichtungen.

Ergänzend zeigt Vogelsang Zweiwellen-Zerkleinerer sowie Drehkolbenpumpen für unterschiedliche Anwendungen im Abwasser- und Industriesektor.

Zerkleinerungstechnik für Industrie und Recycling

Am Stand in Halle B6 liegt der Fokus auf Lösungen für industrielle Anwendungen und die Recyclingwirtschaft. Vorgestellt werden neue Modelle der RedUnit XRL-Serie. Diese Zerkleinerer sind auf hohe Durchsatzleistungen ausgelegt und eignen sich für die Verarbeitung unterschiedlichster Feststoffe.

Die Anlagen verfügen über ein Servicekonzept mit seitlichen Wartungszugängen, das den Zugang zu zentralen Komponenten erleichtert. Die eingesetzten Ripper-Rotoren bestehen aus monolithischem Spezialstahl und ermöglichen einen Austausch von Verschleißteilen.

Die Zerkleinerer sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter auch Varianten in Edelstahl sowie flüssigkeitsdichte Systeme für den Einsatz bei organischen Reststoffen. Je nach Anwendung können die Anlagen mit weiteren Komponenten wie Exzenterschneckenpumpen oder zusätzlichen Nasszerkleinerern kombiniert werden, um mehrstufige Aufbereitungsprozesse abzubilden.

Vogelsang auf der IFAT

Halle B1, Stand 347

Halle B6, Stand 128