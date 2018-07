Auch in diesem Jahr wollen wir von Ihnen wieder wissen, was Ihnen am RECYCLING magazin gefällt und was wir vielleicht besser machen könnten. Nutzen Sie die Gelegenheit, es dauert nicht länger als zehn Minuten. Zudem können Sie auch noch etwas gewinnen – wenn das nicht Anreiz genug ist. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Zur Umfrage