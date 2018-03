Küttner Martin Technology neu gegründet

Küttner Holding GmbH & Co. KG und Martin GmbH für Umwelt- und Energietechnik geben die Gründung eines gemeinsamen Unternehmens, der Küttner Martin Technology GmbH mit Sitz in München bekannt. Geschäftszweck des neuen Unternehmens, an dem Küttner und Martin zu je 50 Prozent beteiligt sind und das sie gemeinsam führen werden, ist der Vertrieb und Bau von Anlagen zur thermischen Behandlung von kommunalem Klärschlamm.

Beide Firmen sind langjährig erfahrene Anlagenbauer in ihren jeweiligen Geschäftsbereichen, heißt es vonseiten der Unternehmen. Küttner bringe die für die thermische Behandlung von Klärschlamm erprobte Wirbelschicht-Technologie sowie das Verständnis für die Optimierung des Gesamtprozesses ein. Martin habe große und langjährige Erfahrung in der thermischen und biologischen Reststoffverwertung sowie seine vielfältigen lokalen und globalen Kontakte. Durch die Zusammenlegung ihrer Geschäftsaktivitäten im Bereich der thermischen Behandlung von kommunalem Klärschlamm könnten beide Unternehmen bestmögliche Synergien bilden und ihren Kunden ein breiteres Portfolio und eine vollumfängliche Betreuung bieten.

Das Ziel des neuen Unternehmens sei die weltweite Bearbeitung von Projekten zur thermischen Behandlung von Klärschlamm, wobei der Schwerpunkt anfänglich in Europa sein wird. Bedarf und Interesse an kommunalen Entsorgungslösungen ist aber nach Ansicht der Unternehmen auch in Asien sehr groß, sodass hierfür nach ausgewählten Partnern gesucht wird.

„Durch diesen logischen Schritt werden wir viel flexibler und schneller diesen stark wachsenden Markt mit technisch besten Technologien bedienen können”, erklärt Dr. Ing. Christian Bartels-von Varnbüler, Chairman und Gesellschafter der Küttner Holding GmbH & Co. KG.

„Mit Küttner und Martin werden die Erfolgsgeschichten zweier deutscher Mittelständler kombiniert, um mit gewohnt hoher Qualität die thermische Behandlung von Klärschlamm wirkungsvoll zu adressieren und neue Standards zu schaffen”, fügt Ulrich Martin, Geschäftsführer und Gesellschafter der Martin GmbH für Umwelt- und Energietechnik, hinzu.