IFAT 2018: Neue Techniken in der Biogut-Aufbereitung

Komptech bietet eine Reihe neuer sowie weiter entwickelter Maschinen an.

Für die Biogut-Aufbereitung ist Komptech zufolge an erster Stelle der neue NE-Abscheider mit Namen „Metalfex“ zu nennen, der wie Stonefex und Hurrifex am Ende der Prozesskette wesentliche Verbesserungen in der Produktqualität erzielt. Neben dem Separieren von Nicht-Eisen-Metallen lasse sich optional auch ein FE-Abscheider installieren. All dies gehe flexibel vonstatten, da die neue Maschine in drei unterschiedlichen Mobilitätsvarianten angeboten wird.

Auf Basis der erfolgreichen Nemus 2700 wird mit der neuen Nemus 3000 erstmalig eine Trommelsiebmaschine gezeigt, die hinsichtlich Wartungs- und Servicefreundlichkeit neue Maßstäbe setzen wird, heißt es weiter. Als weitere Messe-Highlights nennt das Unternehmen längere Austragsbänder und die Möglichkeit, insbesondere auch Siebtrommeln von Mitbewerbern einsetzen zu können.

Auf den VDMA-Praxistagen im Rahmen der IFAT wird Komptech neben der neuen Nemus 3000 den neuen Schredder Axtor 4510 sowie die bewährten Crambo und Multistar One präsentieren.

Halle 66, Stand 405/504

Freigelände 810/13