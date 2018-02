Renault: Transport im Entsorgungsbereich

Renault Trucks will auf der IFAT 2018 sein Produktportfolio für den Transport im Entsorgungs- und Kommunalbereich zeigen.

Erstmals in Deutschland ausgestellt werden soll der Renault Trucks D Access mit einem Olympus 19N Hecklader. Das besonders für die innerstädtische Abfallentsorgung konzipierte Niederflur-Fahrzeug hat eine Gesamtbreite von nur 2300 Millimetern. Die D-Baureihe soll darüber hinaus durch einen Renault Trucks D 2,1 m (D16) mit Faun-Kehrmaschinen Aufbau repräsentiert werden. Aus seinem Baustellenprogramm zeigt Renault Trucks den C als 4×2 Fahrgestell. Das Fahrzeug verfügt über einen Meiller Absetzkipperaufbau und soll sich dank seiner hohen Robustheit optimal für die Bau- und Entsorgungsbranche eignen. Die T-Baureihe wird mit einem Renault Trucks T 480 in der 6×2-Version mit einem Meiller Abrollkipper vertreten sein.

Halle C6, Stand 305