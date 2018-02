Lindner Recyclingtech: Zerkleinerungslösungen für Altholz

Mit dem Fokus auf Lösungen zur effizienten Altholzaufbereitung will das Unternehmen bei den VDMA-Praxistagen auf der IFAT 2018 Zerkleinerungstechnologie zeigen, die den höchsten Anforderungen an Qualität und Service gerecht werden soll.

Mit den Serien Urraco und der Miura hat Lindner nach eigenen Angaben zwei Maschinentypen für die ideale Zerkleinerung von Altholz im Angebot. Die Zweiwellen-Mobilshredder sind unempfindlich gegenüber Fremdteilen, wie sie häufig das Aufgabematerial Holz in Verwertungsbetrieben belasten: Nägel, Schrauben, Metallplatten, Glas, Hartkunststoffe etc. Bei den Maschinen liegt das Augenmerk klar auf einem möglichst langen, wartungsarmen Betrieb und der schnellen Entnahme von Störstoffen, um ein hohes Maß an Produktivität zu erzielen.

So ist der Zerkleinerer Miura 1500 der erste mit dem Schnellwechselsystem FX (Fast Exchange) ausgestattete Shredder im Lieferprogramm von Lindner – eine Neuerung, die sich gerade am Markt durchsetzt. Neben einer enorm schnellen Störstoffentnahme über die innovative hydraulische Wartungsklappe – ein Alleinstellungsmerkmal bei Lindner-Maschinen – ermöglicht es das System innerhalb einer Stunde, den kompletten Wellensatz mithilfe eines Radladers einfach auszutauschen.

Für hohe Durchsatzraten beim Zerkleinern von Altholz sind die Shredder Urraco und Miura von Lindner bestens ausgelegt. Die bis zu 770 PS starken mobilen Universalshredder in kompakt-robusten Ausführungen auf Kettenfahrwerk, Hakenlift oder Trailer zerkleinern mühelos bis zu 140 Tonnen Altholz in der Stunde auf definierte Korngröße.

Auf der IFAT 2018 wird Lindner im Rahmen einer täglichen Demo-Show im Freigelände das Zerkleinern von Altholz zeigen.

Halle B6, Stand 251/350