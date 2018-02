Zöller zeigt Elektro-Abfallsammelfahrzeug

Die Zöller-Gruppe will zur IFAT neue Lifter, optimierte Aufbauten, ein vollelektrisches Abfallsammelfahrzeug und ein Filter-System zur Feinstaubrückhaltung vorstellen.

Mit insgesamt 18 Fahrzeugen und sechs Lifter-Exponaten will die Zöller-Kipper GmbHGmbH in München vertreten sein.

Die Lifter Delta und Rotary erhielten laut Hersteller ein Facelift und wurden technisch überarbeitet. Der Aufbaubehälter der Medium-Baureihe soll in neuer Ausführung zu sehen sein.

Im Bereich der Umwelteffizienz will Zöller ein elektrisch betriebenes Abfallsammelfahrzeug vorstellen. Das Fahrgestell und der Zöller-Medium-Aufbau werden über vier Elektromotoren angetrieben und als Stromspeicher dient eine Hochleistungsbatterie mit einer Kapazität von 270 Kilowattstunden. Bisher laufen zwei Fahrzeuge erfolgreich als Pilotprojekt in der Schweiz. Mit Clean Option soll die Umgebungsluft der Bediener am Heckteil der Fahrzeuge aktiv gefiltert und gereinigt und somit von Bioaerosolen (Schimmelpilze, Viren und Feinstäube) befreit werden.

Freigelände 710/5