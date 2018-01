Rockster-Brecher schafft in Graubünden

Das Kieswerk Casaccia am Fuße des Malojapasses im schweizerischen Graubünden setzt auf das Rockster-Duplex-System mit Backen- und Prallbrecher in einer Anlage.

Das Kieswerk Casaccia bietet Rockster zufolge als wichtiger Betrieb innerhalb der Hartmann Gruppe eine große Palette an Kies- und Sandsorten an. Viele Bauunternehmen aus Graubünden und den benachbarten Kantonen greifen auf die zertifizierten Produkte wie Sand, Kies, Korngemische, ungebundenes Gemisch, Schlämmsand, gebrochenen Kies, Bollensteine, Vorbausteine, Brechschotter und Planiekies zurück.

Auch der immer stärker werdenden Nachfrage nach Recyclingprodukten wie Beton- oder Mischabbruchgranulat werde im Kieswerk Casaccia Rechnung getragen. So habe das Kieswerk zusätzlich recycelten Bauschutt als Ressource angeboten. Dieses Segment mit einbezogen, werden im Kieswerk pro Jahr mehr als 100.000 Tonnen Material aufbereitet, heißt es weiter.

Die Rockster Duplex-Anlage R1200D/R1100DS Backen-/Prallbrecher spiele eine wichtige Rolle für die Flexibilität des Kieswerks in der Aufbereitung ihrer Materialien. Mit dem patentierten Duplex-System ausgestattet, lasse sich der Brecher innerhalb kürzester Zeit vom Backen- zum Prallbrecher und umgekehrt umrüsten. So könne man rasch auf die unterschiedlichen Wünsche der Kunden reagieren. Lorenz Biedermann, Schweizer Vertriebspartner von Rockster erläutert die Entscheidung seines Kunden für das Duplex-System: „Das Team des Kieswerks Casaccia hat ich vor allem deshalb für Rockster entschieden, weil sie das Duplex-System überzeugt hat. Sie können damit das Endkorn rascher und besser definieren und so die Qualität verbessern. Das bringt ihnen erhebliche Vorteile gegenüber dem Mitbewerb.“

Zur 100%igen Definition des Endkorns werde das optionale Siebsystem für den R1100DS/R1200D eingesetzt, jegliches Überkorn werde hierbei über das Rückführband nochmals in den Aufgabebunker befördert. Für Vorbrecharbeiten, in der Natursteinaufbereitung oder für gewünschtes Endkorn mit sehr wenig Feinanteil nutze man die Rockster-Anlage als R1200D Backenbrecher, der R1100DS Prallbrecher komme vorrangig für die Feinarbeit und das Recycling von Beton oder Abbruchmaterial zum Einsatz.

Aufbereitet wird nicht nur im Kieswerk, sondern auch außerhalb, direkt auf den Baustellen der Firmengruppe Hartmann. Dafür ist Mobilität gefragt weiß Lorenz Biedermann: „Ein weiterer Vorteil des Brechers von Rockster ist das geringe Gewicht und die kompakten Transportabmessungen. Dadurch kann die Brechanlage innerhalb der Firmengruppe zu den unterschiedlichsten Baustellen rasch und günstig transportiert und schnell zum Einsatz gebracht werden.“