Linder Recyclingtech: Einstufige EBS-Aufbereitung

Der Polaris wurde für die einstufige Herstellung von mittelkalorischen Ersatzbrennstoffen (EBS) entwickelt, die zur thermischen Verwertung im Kalzinator verwendet werden. Abfälle aus Haushalt, Gewerbe, Industrie soll der Polaris in nur einem Prozessschritt auf definierte Endkorngrößen zerkleinern.

Das kleinere Modell der Serie soll sich einerseits an Anwender richten, die noch Kapazitäten an Material haben und in den Markt der mittelkalorischen Ersatzbrennstoffe einsteigen wollen. Anderseits eigne sich der Polaris 1800 ideal für Betriebe in Regionen in denen keine extremen Tonnagen verarbeiten werden müssen.

Der Polaris 1800 hat laut Lindner eine Durchsatzleistung von bis zu 16 Tonnen pro Stunde und zerkleinert so gut wie alles an Aufgabematerialien, besonders Abfälle aus Industrien, Gewerbe und Haushalten. Die Polaris-Serie wurde zudem laut Hersteller mit einem neu entwickelten Rotor ausgestattet und soll von allen vergleichbaren Einwellenshreddern am Markt die höchste Effizienz (Euro pro Tonne) haben. Das habe eine Untersuchung des Instituts für Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft der Montanuniversität Leoben in Österreich im Mai 2017 bestätigt.

Halle B6, Stand 251/350