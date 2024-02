70 Jahre Roither Maschinenbau und Austropressen

Als Franz Roither Senior 1953 in seiner Schlosserei mit Schmiedearbeiten begann, war noch nicht ersichtlich, dass gut 20 Jahre später Umwelttechnik das Top-Thema im Unternehmen werden würde.

Der Startschuss dazu fiel 1973. Sein Sohn Franz gründete die Marke Austropressen und spezialisierte sich damit auf Maschinenbau und Umwelttechnik. Seit 50 Jahren ist das nun eine wahre Erfolgsgeschichte.

Von Anfang an steckt im Unternehmen Pioniergeist, Innovationskraft und Individualität. Bis heute die drei Säulen, um die Themen Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und Energieeffizienz in allen Produkten effektiv umzusetzen. Zunächst wurden Spezialmaschinen und Sonderlösungen für umliegende Betriebe hergestellt und erste Entwicklungen zum Patent angemeldet. Gleichzeitig stiegen die Ansprüche hinsichtlich Qualität und Spezialisierung. Die erfreuliche Konsequenz: kontinuierliche Entwicklungen bei Müll- und Ballenpressen, individuelle Lösungen für unterschiedlichste recycelbare Materialien und erste Lieferungen über Österreichs Grenzen hinaus.

Heute entwickelt und produziert die Roither Maschinenbau GmbH die gesamte Produktpalette immer noch zu 100 % am Stammsitz in Seewalchen, Österreich. Sie liefert maßgeschneiderte Entsorgungslösungen in rund 100 Länder weltweit. Know-how, Innovationskraft und reibungsloser Service kommen ausschließlich aus dem Familienbetrieb mit über 50 kompetenten und erfahrenen MitarbeiterInnen.

Roither Maschinenbau ist in dritter Generation einer der international führenden Hersteller von Umwelt- und Recyclingtechnologien. Das Geschwistertrio Marlene (Marketing), Philipp (Geschäftsführung) und Lukas Roither (Vertrieb) zeichnen sich verantwortlich für die weitere Zukunft des Unternehmens. Die Schwerpunkte bleiben klar definiert: ein Markenunternehmen mit stetiger Produktentwicklung und starker Lehrlings- und Fachkräfteausbildung.

Die geringen Fluktuationszahlen und die vielen 20, 30- bis zu 40-jährigen Dienstjubiläen von MitarbeiterInnen bestätigen den Erfolgsweg von Seniorchef Franz Roither. Er hatte schon früh in die betriebsinterne Aus- und Weiterbildung investiert.

Der Fokus liegt konsequent auf effektiven Lösungen für Recycling, Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft. Den steigenden Anforderungen begegnet man mit einem Produktportfolio, das hinsichtlich Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und Energieeffizienz auf dem neuesten Stand ist. Die Leistungs- und Energiebilanz ist hier so wesentlich wie intelligente Verarbeitung und Vorbereitung zur Wiederverwertung. Dabei sind Austropressen branchenübergreifend ausgerichtet.