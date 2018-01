bvse begrüßt EU-Kunststoffstrategie

Jedes Jahr erzeugen die Europäer 25 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle, jedoch weniger als 30 Prozent werden für das Recycling gesammelt. Das will die Europäische Union mit ihrer Kunststoffstrategie ändern und trifft damit beim bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung auf Zustimmung.

Die Kunststoffstrategie soll die Umwelt vor der Belastung durch Kunststoffe schützen und gleichzeitig Wachstum und Innovation fördern. Nach den neuen Plänen sollen ab 2030 alle Kunststoffverpackungen auf dem EU-Markt recyclingfähig sein; der Verbrauch von Einwegkunststoffen wird reduziert und die absichtliche Verwendung von Mikroplastik beschränkt.

Soll diese Zielrichtung ernsthaft verfolgt werden, besteht in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union Handlungsbedarf, so der Verband. Schließlich würden immer noch 70 Prozent aller in der EU anfallenden Kunststoffabfälle verbrannt oder deponiert.

„Das Kunststoffrecycling muss ausgebaut und gefördert werden. Grundsätzlich gilt: Recycling vor Verbrennen und Qualität vor Quantität. Darüber hinaus hilft das Kunststoffrecycling durch CO 2 -Einsparungen auch, die Klimaziele der Europäischen Union zu erreichen. Wichtig ist daher, die Kapazitäten für das Kunststoffrecycling schnell auszubauen.“, erklärte daher Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer des bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung.

Hier könnten nach Ansicht des bvse bessere Abschreibungsmöglichkeiten den kapitalintensiven Industrieanlagen einen wichtigen Schub geben. Zudem sei die Gesetzgebung gefragt, die Auflagen für die Genehmigungen und den Betrieb von Kunststoffrecycling-Anlagen, die vielen Menschen Beschäftigung bieten, in Zukunft zu erleichtern. Eric Rehbock: „Wir müssen jetzt und nicht irgendwann die Rahmenbedingungen für die Kreislaufwirtschaft in Europa schaffen. Das Kunststoffrecycling ist dazu ein wichtiger Baustein.“