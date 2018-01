Recycling-Rekord im Jubiläumsjahr

Diese konnten dem nachhaltigen Ressourcenkreislauf wieder zugeführt werden – eine Steigerung von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Bei der PET to PET Recycling GmbH im burgenländischen Müllendorf wird aus gebrauchten und gesammelten PET-Flaschen wieder Ausgangsmaterial für die Herstellung neuer PET-Flaschen, heißt es vonseiten der Organisation. Der weltweit einzigartige Recycling-Kreislauf gilt Unternehmensangaben zufolge international als Best-Practice-Beispiel und wurde im Jubiläumsjahr 2017 von 930 Millionen respektive 23.300 Tonnen PET-Flaschen durchlaufen.

„Dieses neuerliche Rekordergebnis freut uns ganz besonders, da wir de facto seit drei Jahren mit Vollauslastung fahren“, so PET-to-PET-Geschäftsführer DI Christian Strasser. „In erster Linie ist die tolle Performance das Resultat unserer laufenden, konsequenten Prozessoptimierung, gepaart mit nachhaltigen Investitionen in die Infrastruktur. Diesen Erfolgsweg möchten wir auch in Zukunft kontinuierlich weitergehen und so als Unternehmen zur Sicherstellung einer lückenlosen und ressourcenschonenden Wiederverwertung von PET-Flaschen in Österreich beitragen.“

Mehr Leistung bei höherer Qualität

Im Jahr 2017 wurde die neue Erweiterungsstufe der automatischen Flaschensortieranlage in Betrieb genommen. Dank verbesserter Vorreinigung könnten nun noch mehr angelieferte PET-Flaschen dem Recycling-Kreislauf zugeführt werden. Zudem komme seit dem vergangenen Jahr die neueste Sortiertechnologie bei PET-Flakes zum Einsatz. Beide Maßnahmen ergeben eine nochmalige Steigerung der Produktqualität, lässt das Unternehmen verlautbaren. Schlussendlich wurde 2017 auch in die Erweiterung der Silokapazität investiert. Dies trage, so PET to PET, dem Umstand Rechnung, dass das Fertigmaterial in Zukunft mehrheitlich lose über Silos, anstatt wie bisher in sogenannten Big Bags, transportiert wird.

Ausblick 2018

„Auch im aktuellen Kalenderjahr wollen wir uns nicht auf den guten Leistungen der Vergangenheit ausruhen und legen den Fokus wiederum auf Prozessoptimierung und Qualitätssteigerung. Neben weiteren Investitionen in die Infrastruktur stellt im heurigen Jahr die Granulierungsanlage einen Schwerpunkt dar“, erklärt Strasser. Darüber hinaus wird das Unternehmen 2018 auch im Bereich Brandschutz investieren, um die Sicherheit weiter zu verbessern.