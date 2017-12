Sennebogen-Umschlagbagger für den Hafenumschlag

Der britische Vertriebspartner E H Hassel & Sons konnte kürzlich zwei Sennebogen-Umschlagbagger an den Kunden S. Norton & Co’s im Rahmen deren 10-Millionen-Pfund-Investitionsprogrammes für den Hafenumschlag am Standort Barking ausliefern.

„Seit über 12 Jahren haben wir Umschlagbagger vom Typ Sennebogen 835 Spezial bei uns im Einsatz– und sie haben sich bewährt.“, erklärt Michael Duke, Platzleiter bei S. Norton am Standort Barking. „In unserer Branche müssen die Maschinen einiges leisten, sind immer gefordert. Weil unsere bisherigen Maschinen bereits bei fast 20.000 Arbeitsstunden angelangt waren, galt es für uns diese Stück um Stück zu ersetzen. Zusätzlich stand eine Erhöhung des Umschlagsvolumens im Rahmen unseres Investitionsprogrammes im Raum. Ziel ist dabei eine Kapazitätserhöhung, um eine schnellere Be- und Entladung der ankommenden Schiffe zu erreichen. Das funktioniert nur über größere und noch effizientere Umschlagmaschinen. Nachdem wir uns über die am Markt verfügbaren Produkte informiert hatten, besuchten wir verschiedene Hersteller, um uns die geeigneten Maschinen anzusehen“, fügt Duke hinzu.

Matt Norton, Technischer Leiter von S. Norton ergänzt: „Die Maschinen wurden in Auftrag gegeben und ein Vor Ort-Treffen bei uns in Barking arrangiert, um die Details abzustimmen. Während des Produktionsprozesses waren wir bei Sennebogen, um die Maschinen selbst zu prüfen und zu testen, bevor sie für den Transport nach England vorbereitet wurden. Alles funktionierte reibungslos: Die LKWs kamen am Montag an, die Montage und Übergabe erfolgte bereits am Dienstagabend. Wir sind sehr zufrieden mit der Leistung der Maschinen und der Unterstützung sowohl vom Händler E H Hassell & Sons als auch von Seiten Sennebogen.“

„Unser Ziel ist es immer, unseren Kunden die perfekte Lösung für ihre spezifischen Anwendungen zu liefern. Die Sennebogen870 Umschlagbagger haben eine 24 m lange Ausrüstung, einen Mobilunterwagen mit besonders großen, stabilen Abstützungen und 2,0 m Pylon. Mit dem Energierückgewinnungssystem Green Hybrid, einem 3 Kubikmeter Greifer, Prolec System und Haken sind diese Sennebogen Maschinen perfekt für den anspruchsvollen Hafenumschlag ausgestattet“, betont David Peacock, Vertriebs- und Marketing Manager bei E.H. Hassel & Sons Ltd.