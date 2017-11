Perspektiven von Biokunststoffen

Das Institut für Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe an der Hochschule Hannover (IfBB) wird diverse Biokunststoff-Themen auf der diesjährigen European Bioplastics Conference vom 28. bis 29. November in Berlin präsentieren.

So hat das IfBB eine neue Ausgabe von „Biopolymers – facts and statistics 2017“ veröffentlicht, in der aktuelle Daten zum Markt sowie zum Rohstoff-, Wasser- sowie Flächenbedarf veröffentlicht werden. Die Broschüre bietet einen Überblick der aktuellen marktrelevanten und technischen Fakten im Biokunststoffsektor, beispielsweise vergleichende Marktzahlen zu einzelnen Werkstoffen, Regionen und Anwendungen, Prozessrouten, Grafiken zu Agrarflächenbedarf, Ressourcen- und Wasserverbrauch, Diagramme zu Produktionskapazitäten, geographischer Verteilung und Anwendungen. Die Broschüre soll sowohl den Entscheidern aus Politik, Gesellschaft und Industrie als auch dem Fachwissenschaftler schnell konkrete und belastbare Antworten liefern. Die Broschüre kann auf der Website des IFBB kostenlos heruntergeladen werden.

Außerdem wollen die Wissenschaftler neue Ergebnisse zum Thema Produktkommunikation präsentieren: Welche Strategien eignen sich zur Vermarktung von Biokunststoffprodukten? Welche Produkteigenschaften sollten im Vordergrund der Kommunikation stehen? Welche Kommunikationskanäle eignen sich? Darüber hinaus wurden im Rahmen der IfBB-Forschernachwuchsgruppe konkrete Handlungsempfehlungen erarbeitet, die 2018 in Form einer umfangreichen Broschüre veröffentlicht werden, heißt es weiter vonseiten des Instituts.

Auch das Thema Nachhaltigkeitsbewertung spielt im Rahmen des Projektes „BiNa – Neue Wege, Strategien, Geschäfts- und Kommunikationsmodelle für Biokunststoffe als Baustein einer Nachhaltigen Wirtschaft“ eine Rolle (www.biokunststoffe-nachhaltig.de).

Weiteres aktuelles Forschungsthema am IfBB ist die marine Abbaubarkeit von Biokunststoffen. Erste Ergebnisse hierzu werden im Rahmen des Projektes SeaArt erwartet, in dem die Entwicklung und der Abbau von künstlichem Seegras untersucht werden.

Die Wissenschaftler des IfBB stehen den Teilnehmern der 12th European Bioplastics Conference in Berlin am Stand Nummer 34, Saal 1, zur Verfügung.