Nachhaltige Lösungen durch dezentrale Abfall- und Abwassertechnologien

Strenge staatliche Richtlinien in Bezug auf Abwasser, Bevölkerungsanstieg, steigende Industrialisierung in abgelegenen Gegenden und übermäßige Mengen an Abfall und Abwasser schaffen einen neuen Bedarf an nachhaltiger, zuverlässiger und kostengünstiger Abwasser- und Restabfallbehandlung – so das das Beratungsunternehmen Frost & Sullivan. Dezentrale Technologien zur Abfall- und Abwasserbehandlung werden dabei wegen ihres geringen Wartungsbedarfs, wirtschaftlicher und Umweltvorteile wie auch der Möglichkeit, Treibhausgasemissionen zu reduzieren, den Druck auf Mülldeponien zu verringern, Bodenzusatzstoffe zu gewinnen und aquatische Ökosysteme zu erhalten, in den Fokus genommen.

Die Frost-&-Sullivan-Studie “Decentralized Wastewater and Solid Waste Treatment Technologies” beschreibt die wichtigsten Technologien, markttreibenden Faktoren und Herausforderungen, globale und regionale Trends, Innovatoren und Innovationen bei Wassertechnologien, die nachhaltige Verfahren zu Abfallbehandlung ermöglichen. Dazu gehören Materialrückgewinnung, aerobe, anaerobe, schnelle und Vermikompost-Lösungen, SBR-Verfahren (engl. sequential batch reactors), UASB-Reaktoren (engl. upflow anaerobic sludge blanket), Klärgruben, Tropfkörper sowie Biogasanlagen.

„Dezentrale Abfallwirtschaftskonzepte und -technologien können für die Trennung von organischen, recyclebaren und Restabfällen direkt an der Abfallquelle installiert werden,” erklärt Frost & Sullivan TechVision Research Analyst Sharath Thirumalai. „Das reduziert die Menge des Feststoffabfalls, von dem 60 Prozent zu Mülldeponien transportiert werden müssen, und spielt eine bedeutende Rolle bei der Qualitätssteigerung von Kompost und behandeltem Abwasser.”

Zu den innovativen Unternehmen, die im Markt für dezentrale Kompostierung und Abwasserbehandlung aktiv sind, gehören laut Beratungsunternehmen:

• Ecoganix: ein Unternehmen tätig im Bereich der aeroben Kompostierung, welches derzeit jährlich 30.000 Tonnen an Grünabfall und Speiseresten durch Mietenkompostierung und Intensivrotte bearbeitet.

• Ecobin: ein Anbieter von Entsorgungslösungen, der Abfalltrennung anbietet, maßgeschneiderte anaerobe Bokashi-Kompostierung sowie gemeinschaftlich nutzbare Kompostierung, die in Wohnungen, Schulen und Restaurants zum Einsatz kommen kann.

• The Urbanworm: das Unternehmen hat sich auf Kompostwürmer spezialisiert, die in Vermikompostsystemen aktiv sind und hervorragende Arbeit beim Abbau von organischem Material leisten. Der durch den Abbau erhaltene Wurmhumus ist ein Bodenzusatzstoff von höchster Qualität und sehr nährstoffreich, er verbessert die Bodenfruchtbarkeit und erhöht den Ernteertrag.

• Ecoteam’s Constructed Wetland: Ökosysteme, die wenig Energie verbrauchen und auf die Behandlung von Abwasser, Regenwasser und Abwasser aus der Landwirtschaft zugeschnitten sind. Das Unternehmen ist auf das Design, den Bau und die Instandhaltung von Feuchtgebieten spezialisiert.

• Worms Downunder: stellt Wurmkulturen und Vermikompostsysteme unter dem Namen Worm Habitat Junior her. Das Unternehmen ist überall auf dem australischen Kontinent tätig und hat Händler in verschiedenen australischen Staaten. Daneben stellt Worms Downunder eine Reihe von Kompostierungseinrichtungen mit dem Namen OSCA (On-Site Composting Apparatus) her.

„Die Akzeptanz von dezentralen Abwasser- und Restabfalltechnologien wird durch fehlende finanzielle Unterstützung und Anreize ausgebremst,” sagt Thirumalai. „Regierungen von Entwicklungsländern arbeiten zudem nicht mit Nichtregierungsorganisationen zusammen, um öffentliche-private Partnerschaften zu bilden oder in die Bildung der Bevölkerung in ländlichen oder semi-urbanen Gebieten zu investieren und sie über die Notwendigkeit der dezentralen Aufbereitungsanlagen zu informieren.”

Weitere englischsprachige Informationen zu dieser Studie finden Sie hier: https://goo.gl/DzMutL

Die Studie Decentralized Wastewater and Solid Waste Treatment Technologies ist Teil der Frost & Sullivan TechVision (Clean and Green Environment) Subscription.