I:CO kündigt Partnerschaft mit Okaïdi – Obaïbi an

Eltern und Kinder werden eingeladen, ihre ausgediente Kleidung und Schuhe – unabhängig von der Marke, in sauberem, trockenem Zustand – in jeder teilnehmenden Okaïdi-, Obaïbi- und IDKIDS.Community-Filiale in Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, Spanien, Polen und Luxemburg abzugeben.

Um einen nachhaltigeren Konsum zu unterstützen, so I:CO (kurz für I:Collect), erhalten die Kunden in den Filialen der französischen Kindermodemarke Okaïdi – Obaïbi sogenannte Love-Bags, hergestellt aus 100 Prozent recycelten Materialien. Diese können mit ausgedienter Kleidung und Schuhen gefüllt und in einer Filiale abgegeben werden. I:CO organisiert den Transport der Love-Bags zum nächstgelegenen Sortierwerk. Jedes Kleidungsstück und jedes Paar Schuhe wird dabei von Hand sortiert und für die bestmögliche Weiterverwendung kategorisiert, so das Unternehmen.

Noch tragbare Produkte sollen ein zweites Leben als Secondhand-Ware erhalten, nicht mehr tragbare werden recycelt und zu Produkten für andere Industrien weiterverarbeitet, darunter Isoliermaterialien für die Automobilindustrie, Putzlappen, Malervlies oder teilweise sogar zu neuer Kleidung.

„Mit unserem neuen Partner Okaïdi – Obaïbi sind wir in der Lage, die Menge an Kleidung, die auf Mülldeponien landet oder verbrannt wird, noch weiter zu reduzieren. Die Partnerschaft steigert daher die Wahrnehmung für das immer wichtiger werdende Thema der textilen Abfälle. Indem wir Kinderbekleidung und -schuhe recyceln, möchten wir einen Beitrag zur Erhaltung natürlicher Ressourcen für die künftigen Generationen leisten“, sagt Axel Buchholz, CEO von I:CO.

„Okaïdi möchte mit all seinen Interessensvertretern eng zusammenarbeiten, um das Wohlergehen von Kindern zu garantieren und ihre Umwelt zu schützen“, sagt Séverine Mareels, Quality, Ecodesign und Sustainable Purchasing Director Okaïdi – Obaïbi. „Aus diesem Grund hat die Marke bereits 2008 damit begonnen, ihre Kunden miteinzubinden. Dank der Love-Bags ist es für unsere Kunden eine Selbstverständlichkeit geworden, den Kleidungsstücken, aus denen ihre Kinder herausgewachsen sind, ein zweites Leben zu schenken. Diese dauerhafte Lösung in verschiedenen Ländern mit Hilfe von I:CO zu etablieren ist ein neuer Meilenstein für uns. Ein Schritt, der perfekt in unsere übergeordnete Zukunftsinitiative passt, die Nachhaltigkeit im Design, den Herstellungsprozessen und beim Kundenverhalten sicherstellen möchte.“

Die Partnerschaft mit Okaïdi – Obaïbi ergänzt das Netzwerk von I:CO, das mehr als 60 Länder mit über 40 Partnern beinhaltet, darunter H&M, Levi’s, Columbia Sportswear und Intimissimi.