„Future Resources 2017“: Nachhaltigkeit im Fokus

Am 17. Oktober 2017 treffen sich Vertreter des Handels, des produzierenden Gewerbes und der Recyclingbranche zum fachlichen Austausch rund um das Thema Recyclingfähigkeit von Verpackungen in Frankfurt am Main.

Unter dem Motto „Verpackung ist Rohstoff“ veranstalten der Umweltdienstleister Interseroh und das Deutsche Verpackungsinstitut e. V. (dvi) ihre erste gemeinsame Tagung „Future Resources 2017“. Die Veranstaltung bringt Akteure der Wertschöpfungskette Verpackung zusammen und thematisiert gesetzliche Neuerungen sowie deren Auswirkungen auf Innovationen im Verpackungs- und Recyclingwesen.

„Vor dem Hintergrund endlicher Ressourcen bei zeitgleich zunehmender Abfallmengen, ist es unverzichtbar, die Themen Nachhaltigkeit und Recyclingfähigkeit in die Verpackungsgestaltung miteinzubeziehen“, so Markus Müller-Drexel, Geschäftsführer der Interseroh Dienstleistungs GmbH. „Wenn Handel und Industrie dabei an einem Strang ziehen, ist das nicht nur ein Gewinn für die Umwelt, sondern zahlt sich auch für die Unternehmen aus.“

„Die Verpackungswirtschaft ist seit über 25 Jahren Pionier der Kreislaufwirtschaft. Bei den Veranstaltungen des dvi nimmt das Thema Recycling seit Jahren einen wichtigen Platz ein. Wir freuen uns, bei Future Resources 2017 gemeinsam mit Interseroh und wichtigen Playern der Branche an einer weiteren Verbesserung von Nachhaltigkeit und Recyclingfähigkeit der Verpackung arbeiten zu können“, sagt Winfried Batzke, Geschäftsführer des dvi.

Im Rahmen der Veranstaltung laden dvi und Interseroh dazu ein, gemeinsam mit namhaften Referenten, wie unter anderem Gunda Rachut (Vorstand Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister), Peter Heydasch (Materialexperte Dow Europe GmbH) sowie Stefan Dierks (Head of CR Product & Strategy Tchibo GmbH), die Notwendigkeit einer optimalen ökonomischen wie ökologischen Nutzung von Verpackungen in geschlossenen Kreisläufen zu diskutieren.

Die Fachtagung „Future Resources 2017“ findet am 17. Oktober 2017 von 10:00 bis 16:45 Uhr im Frankfurter Kunstverein am Römerberg in Frankfurt am Main statt. Weitere Informationen rund um die Veranstaltung, zum Programm und zur Anmeldung, sind unter www.future-resources.de zu finden.