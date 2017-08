Lindner Recyclingtech erweitert Angebot an Universalzerkleinerern

Mit der Shredder-Baureihe Micromat HP erweitert Lindner Recyclingtech sein Angebot an Universalzerkleinerern für die Aufbereitung von Kunststoff- und anderen Abfällen um besonders leistungsstarke Ausführungen.

Das HP steht im Namen steht laut Lindner für High Performance. Während die Baugrößen und das Maschinenkonzept denen der bewährten Systeme Micromat 2000 und 2500 entsprechen, sind diesen gegenüber Durchsatzsteigerungen um bis zu 30 Prozent realistisch, heißt es weiter. Wie die bisherigen Einwellenzerkleinerer dieses Typs seien auch die neuen Versionen für den jeweiligen Einsatzzweck konfigurierbar und konsequent auf geringen Energieverbrauch und Wartungsaufwand ausgelegt.

Ambitionierte europäische Ziele in puncto Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz werden unter anderem erhöhte Produktionskapazitäten in den Recyclingbetrieben erfordern, argumentiert der Hersteller. So soll beispielsweise bei Kunststoffverpackungen eine stoffliche Verwertungsquote von mindestens 80 Prozent erreicht werden, und auch die Abfallmengen aus der Kunststoff verarbeitenden Leichtbauindustrie werden deutlich steigen. Viele Recyclingunternehmen und Sekundärrohstoffhersteller, die sich auf diese dynamische Entwicklung einstellen, suchen darum schon heute nach Shreddersystemen, die mehr Durchsatz ermöglichen, ohne mehr Stellfläche zu beanspruchen.

Um diesen Fortschritt zu erreichen, hat Lindner die Rotorgeometrie so überarbeitet, dass die Messer pro Umdrehung jetzt noch effizienter genutzt werden. Einen weiteren Beitrag leistet der Einsatz der optimierten Siemens-Steuerung. Damit ist der neue Micromat HP mehr denn je eine erste Wahl zur kosteneffizienten und hoch produktiven Aufbereitung von Kunststoffabfällen sowie allen anderen Arten von Siedlungs-, Industrie- und Gewerbeabfällen zu Output-Materialien mit exakt definierter Korngröße. Wie bei allen Lindner-Modellreihen ist der Aufwand für das Wechseln der Messer gering, und die Stillstandzeiten für die Wartung sind entsprechend kurz. Zur wirtschaftlichen Arbeitsweise trägt auch die Rotorkühlung bei, die eine optimale Bearbeitung des Aufgabeguts unterstützt.

Je nach Baulänge und Kundenwunsch sind die robusten und flexibel einsetzbaren Micromat Einwellenzerkleinerer von Lindner mit Motoren von 132 kW oder 160 kW Leistung ausgerüstet, die den Rotor mit einer Drehzahl von 105 U/min antreiben. Die hydraulische Wartungsklappe – ein Alleinstellungsmerkmal der Lindner-Shredder – ermöglicht eine schnelle Störstoffentnahme und bietet einen komfortablen Rotorzugang. Der innenliegende Nachdrücker sorgt zudem für eine effiziente Materialzufuhr.

Die Markteinführung der neuen Micromat-HP-Baureihe soll zur Fakuma erfolgen, wo Lindner Recyclingtech auf Stand A6-6108 darüber informieren und weitere Produktneuheiten präsentieren wird.