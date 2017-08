Deutscher Verpackungspreis für Werner & Mertz

Für die Entwicklung von Klappdeckelverschlüssen aus 100 Prozent recyceltem Polypropylen (rPP) aus dem „Gelben Sack“ erhält die Rezyklat-Initiative der Werner & Mertz GmbH den Deutschen Verpackungspreis in der Kategorie „Neues Material“.

Das gab die Jury am 21. August bekannt. Bei Produkten der Marke Frosch setzt das Mainzer Familienunternehmen serienmäßig einen Verschluss ein, bei welchem zu 100 Prozent rPP zur Herstellung verwendet wird. „Die Produktentwickler aus dem Unternehmen ‚Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH‘ haben es geschafft, aus Haushaltsverpackungsabfällen ein Polypropylen-Re-Granulat zu fertigen, das die sehr hohen Anforderungen an einen Klappdeckelverschluss im Spritzgussherstellungsprozess wie auch in der Anwendung und hier insbesondere hinsichtlich der Festigkeit des Scharnierbandes und der Fallbruchfestigkeit erfüllt. Mit dieser Entwicklung ist es gelungen, ein weiteres Kunststoffmaterial für den technischen Kreislauf von Verpackungsmaterialien zu erschließen“, lobte die Jury.

Im Rahmen der Rezyklat-Initiative gelang es in Zusammenarbeit von Werner & Mertz GmbH, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH, der Heinz Plastics Böhm GmbH und der Clariant Plastics & Coatings (Deutschland) GmbH, einen Klappscharnier-Verschluss aus Post-Consumer-Rezyklat zu entwickeln und herzustellen, der keine Nachteile im Vergleich zu herkömmlichen Verschlüssen aus Virgin Material hat, heißt es vonseiten des der DSD – Duales System Holding gmbH & Co. KG.

Zur Verfügung gestellt wird das Polypropylen-Recyclingmaterial von dem Unternehmen „Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH“ (DSD). Eingesetzt werden hier Recyclate aus der Systalen-Produktfamilie, die als einziger Post-Consumer-Recyclingkunststoff derzeit die hohen Qualitätsanforderungen erfüllen, die ein solcher Verschluss an das Material stellt. Hergestellt werden die Verschlüsse von der Heinz Plastics Böhm GmbH aus Langenau in Oberfranken. Die grüne Farbe erhält der Klappverschluss durch das sogenannte „Cradle-to-Cradle“-Masterbatch, entwickelt von der Clariant. Dieses wurde darüber hinaus speziell auf die Systalen-Rezyklate des Grünen Punkts angepasst. Diese Pigmentierung ist nachhaltig und ermöglicht eine Zertifizierung nach Cradle to Cradle.

„Der Deutsche Verpackungspreis für unsere Neuentwicklung bestätigt die erfolgreiche Arbeit der Rezyklat-Initiative. Mit dem neuen Material lassen sich nicht nur Flaschen, sondern alle Verpackungsbestandteile künftig recyceln und im Kreislauf führen. Besonders wichtig ist dabei, dass wir die Qualität auf gleichbleibend hohem Niveau halten können“, sagt Reinhard Schneider, Inhaber von Werner & Mertz und Initiator der Rezyklat-Initiative.

„Der Deutsche Verpackungspreis für den Frosch-Klappdeckelverschluss aus Systalen ist ein erneuter Beleg, wie wertvoll die ‚Rezyklat-Initiative‘ für das Kunststoffrecycling ist“, freut sich Michael Wiener, CEO des Grünen Punkts.

Als erstes Produkt mit dem neuen Verschluss ist bereits der Frosch-Zitronenreiniger 750 ml im Handel. Werner & Mertz wird nach und nach weitere Produkte der Marke Frosch mit den nachhaltigen Verschlüssen ausstatten. Eine Zertifizierung nach Cradle to Cradle ist ebenfalls vorgesehen.

Die Vergabe des Deutschen Verpackungspreises findet am 26. September in Berlin statt. Bereits im vergangenen Jahr machte die Rezyklat-Initiative mit den weltweit ersten Flaschen aus 100 Prozent HDPE aus dem Gelben Sack auf sich aufmerksam. Dafür erhielt die Initiative den Deutschen Verpackungspreis in Gold.

Systalen Primus Regranulate sind vom 17. bis 21. Oktober 2017 auf der Internationalen Fachmesse für Kunststoffverarbeitung Fakuma in Friedrichshafen zu sehen – Halle B4, Stand B4-4113.