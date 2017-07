Recylex vermeldet Umsatzanstieg

Die Recylex-Gruppe hat heute ihren Umsatz zum 30. Juni 2017 veröffentlicht. Er beläuft sich Unternehmensangaben zufolge auf 218,3 Millionen Euro und liegt damit 30 Prozent über dem Umsatzausweis vom ersten Halbjahr 2016.

Die Zusammensetzung im Vergleich 2016/2017 ist wie folgt (Konzernumsatz nach Geschäftsbereichen, IFRS-Daten, nicht geprüft): Blei + 27 Prozent, Zink + 62 Prozent, Spezialmetalle + 62 Prozent, Kunststoff -13 Prozent – gesamt + 30 Prozent.

Yves Roche, Vorstandsvorsitzender der Recylex Gruppe, erklärte: „Recylex hat im ersten Halbjahr 2017 vom kräftigen Anstieg der Metallpreise in Euro gegenüber dem ersten Halbjahr 2016 profitiert. Obwohl die Preise im zweiten Quartal 2017 korrigiert wurden, liegen sie heute weiterhin auf einem zufriedenstellenden Niveau, das über den Preisen des ersten Halbjahrs 2016 liegt. Allerdings hat der Euro gegenüber dem Dollar den höchsten Stand seit Mai 2016 erreicht. Hält diese Situation an, könnte sie sich längerfristig nachteilig auf die Metallpreise in Euro auswirken. In diesem Umfeld verzeichneten die Geschäftsbereiche Blei und Zink im ersten Halbjahr 2017 ein sehr kräftiges Wachstum. Im Gegensatz dazu war die Geschäftstätigkeit in den Geschäftsbereichen Kunststoff und Spezialmetalle nach wie vor schwach. Ungeachtet der großen Wartungsstillstände der Geschäftsbereiche Blei und Zink verzeichnete die Gruppe im ersten Halbjahr 2017 eine besonders robuste industrielle Leistung. Im Weiteren schreitet der Bau des neuen Reduktionsofens in Deutschland plangemäß voran.“