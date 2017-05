bvse: Schützengräben verlassen

Entscheidend sei nun außerdem, dass die Zentrale Stelle für faire Rahmenbedingungen sorgt, so dass die mittelständischen Unternehmen der Branche sich auch weiterhin aktiv im Markt engagieren können. „Nur mit einem starken Mittelstand, der für tragfähige und nachhaltige Marktstrukturen sorgt, kann die Kreislaufwirtschaft weiter vorangetrieben werden. Mit der Verabschiedung des Verpackungsgesetzes ist eine wichtige Weichenstellung vorgenommen und eine Perspektive für die Zukunft geschaffen worden“, betont Rehbock.



Der bvse machte in seiner Reaktion auch deutlich, dass es keinen Anlass für Übermut oder gar Überheblichkeit gebe. Es komme darauf an, dass die Schützengräben verlassen werden und man nun gemeinsam konstruktiv und in praktischen Schritten die Kreislaufwirtschaft im Bereich der Leichtverpackungen optimiere. „Darüber hinaus bleiben die Themen Sortierqualität, Förderung der Verwendung von Recyclingprodukten und Überregulierung auf unserer Agenda“, versprach Rehbock.