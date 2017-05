Zeppelin zufrieden mit Recycling Aktiv

Der Baumaschinenvertriebs- und Servicepartner von Caterpillar war nicht nur mit einem eigenen Messestand präsent, sondern zeigte vollen Einsatz bei den an realen Abläufen und Arbeitsschritten angelehnten Maschinendemos rund um den Umschlag von Metall und Holz. Ein weiterer Demo-Bereich rund um den Tiefbau, konzipiert vom VDBUM, konzentrierte sich auf die wichtigsten Disziplinen wie den Straßenbau, Kanal- und Rohrleitungsbau.

Der Praxisbezug macht einen wesentlichen Kern der Fachmesse aus, wenn Baumaschinen wie die Cat Umschlagbagger MH 3022 und MH 3024 in Aktion zu erleben sind. Darüber hinaus nutzte Zeppelin das Messe-Doppel auch für eine Premiere: Erstmals auf einer Fachmesse wurde der neue Cat Kurzheck-Mobilbagger M317F mit Tiltrotator und Trimble-3D-Steuerung von Sitech live demonstriert. Das Thema Digitalisierung war auf der Messe allgegenwärtig, was nicht nur an diesem Mobilbagger abzulesen war, sondern auch an weiteren Cat Maschinen mit bereits vom Hersteller integrierten Cat Grade Control.

„Die Fachmesse bot für Zeppelin eine gute Plattform, sich gezielt an die Anwender aus den Segmenten Recycling, Entsorgung sowie der Holzwirtschaft und dem Straßen- und Tiefbau zu richten. Hier ging unser Standkonzept auf, aber auch die von unseren Mitarbeitern der Projekt- und Einsatztechnik vorgeführten Cat Baumaschinen, allen voran die Umschlagbagger, weckten ein starkes Interesse, das gar direkte Investitionen auf der Messe nach sich zog oder zu vielen Beratungsgesprächen führte“, zog Standleiter und Vertriebsdirektor Jürgen Blattmann das Fazit.

Gezeigt wurde etwa ein Cat MH3024 im Einsatz auf einem Schrottplatz. Auf rund zweitausend Quadratmeter Fläche werden verschiedene Arbeitsschritte beim Zerkleinern, Umschlagen und Verwerten vorgeführt. Erstmals widmete sich eine Aktionsfläche dem Thema „Holz & Biomasse“. Hier wurden Hölzer vorsortiert, Restmaterialien entfernt und Hölzer zerkleinert. Außerdem wurde auch das Recycling von Bioabfall beispielsweise von Altholz, Grün- und Strauchgut gezeigt – ein Cat Umschlagbagger MH3022 übernahm den Umschlag von Biomasse. Ein weiterer Cat MH3022 wurde in der Indoor-Variante mit kürzerem Ausleger und schmalerem Unterwagen vorgestellt – so wie er für Halleneinsätze vorgesehen ist. Das erfordert auch entsprechende Schutzbelüftung und Schutzvorkehrungen. Was hier alles möglich ist, vermittelte Zeppelin den Besuchern im Gespräch – auch anhand eines Cat Radladers 930M mit Müllpaket. Ausgestellt waren darüber hinaus eine Vielzahl an Anbaugeräten wie Universalschere, Pulverisierer, Greifer, Hammer und Leichtgutschaufel. Denn jeder Wertstoff stellt andere Anforderungen an die Herangehensweise, um ihn aufzubereiten und somit dem Kreislaufsystem erneut zuzuführen.

Auf positive Resonanz bei den Messebesuchern stieß auch das sogenannte ecoPowerPack, das Zeppelin Rental am Stand präsentierte. Die vom Unternehmen selbst mitentwickelte ökonomische Baustellen-Energiezentrale zur Miete sorgt für eine kraftstoffsparende, effiziente und umweltfreundliche Energieversorgung. Zu diesem Zweck wurden ein Stromerzeuger sowie ein -speicher in einen Technikcontainer integriert, der das System vor Wind, Wetter und Vandalismus schützt.

Auch einige Aussteller der Messe profitierten von den Mietlösungen von Zeppelin Rental. So stellte das Kompetenz-Center für Raum- und Sanitärsysteme in Friolzheim bei Stuttgart Materialcontainer für die Lagerung sowie Standardcontainer mit und ohne Kleinküche und Eventcontainer mit verglasten Fronten als Messestände zur Verfügung.