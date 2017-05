Kiesel eröffnet neue Hauptstadtniederlassung

Auf rund ein Jahr Bauzeit blickte der kaufmännische Geschäftsführer der Kiesel Ost GmbH, Dirk Porzig, in seiner Begrüßungsrede zurück. Neben den Baumaßnahmen, die für ein Projekt dieser Größe typisch sind, können er und sein Team aber auch die eine oder andere Anekdote zum Besten geben. So musste zu Beginn der Arbeiten zunächst für eine Kolonie seltener Eidechsen ein Ausweichgelände gefunden und die Tiere dorthin umgesiedelt werden.

Am Abend des 28. April wurde der Neubau der Kiesel Niederlassung für die Region Berlin-Brandenburg festlich eröffnet. Im Beisein der 250 geladenen Gäste gab Toni Kiesel, Geschäftsführer der Kiesel Gruppe, einen Ausblick auf die weitere strategische Planung der Kiesel Gruppe. So werden derzeit parallel an verschiedenen Standorten Bauprojekte realisiert, allen voran die “Kiesel Welt“ in Stockstadt am Rhein, die das “Mekka“ der Branche werden soll.

Das neue, ca. 8.000 m² umfassenden Zentrum für Bau- und Umschlagmaschinen, das im “Europarc Dreilinden“ in Kleinmachnow entstanden ist, ist verkehrsgünstig an der A115 zwischen Berlin und Potsdam gelegen. Die ca. 20 Mitarbeiter, deren Dienstsitz nun Kleinmachnow ist, werden Kiesel-Kunden in allen Belangen rund um das Neumaschinengeschäft, Miet- und Gebrauchtmaschinen, sowie Ersatz- und Verschleißteile betreuen. Auf über 1.000 m² bietet die modern ausgestattete Werkstatt perfekte Voraussetzungen für den Ausbau und die Wartung auch großer Bau- und Umschlagmaschinen. Im Mietparkt stehen den Kunden rund 100 Maschinen für kurzfristige Einsätze zur Verfügung.