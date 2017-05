Noventiz erweitert Geschäftsführung

Der 59jährige Ingenieur und Ökonom verantwortet zukünftig den Bereich Vertrieb und führt damit gemeinsam mit Dirk Boxhammer die Geschäfte des Entsorgungsdienstleisters und dualen Systembetreibers.



Dr. Balg kann auf über 25 Jahre Führungs- und Umsetzungserfahrung in der internationalen Entsorgungswirtschaft zurückblicken, unter anderem als langjähriges Mitglied und Sprecher der Geschäftsführung der Tönsmeier-Gruppe. Seine Kernkompetenzen liegen in den Bereichen Strategieentwicklung, Vertriebsoptimierung sowie der Energie- und Umwelteffizienz. Seit 2015 ist er als geschäftsführender Gesellschafter der EmergyExcellence GmbH beratend tätig.



„Noventiz hat sich in den vergangenen zehn Jahren zu einer festen Größe in der dualen Systemlandschaft entwickelt. Ich freue mich sehr, diese Erfolgsgeschichte jetzt persönlich mit weiterzuschreiben“ erklärt Balg. Ebenso äußert sich auch Dirk Boxhammer. „Mit Dr. Balg gewinnen wir einen ausgewiesenen Vertriebsfachmann mit intensiven Kenntnissen der Entsorgungsbranche für unser Unternehmen. Damit ist Noventiz für die zukünftigen Herausforderungen bestens aufgestellt.“