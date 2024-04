OMV und Borealis unterzeichnen langfristige Lieferverträge mit Tomra

OMV will die von Tomra Feedstock gelieferten Rohstoffe in ihren ReOil-Anlagen in Österreich verarbeiten, während Borealis die von Tomra produzierten Rohstoffe in ihren mechanischen Recyclinganlagen in Europa verarbeiten wird. Diese Rohstoffe sollen von Tomra in einer neuartigen Sortieranlage, die derzeit in Deutschland entwickelt wird, aus gemischtem Post-Consumer Kunststoffabfällen hergestellt werden.

Tomra baue derzeit eine Sortieranlage in Deutschland, die über eine Eingangskapazität von 80.000 Tonnen pro Jahr verfügt und Ende 2025 betriebsbereit sein wird. Tomra Feedstock habw ein Verfahren entwickelt, das vorsortierte gemischte Nach-Gebrauch-Kunststoffabfälle – Materialien, die sonst in der Verbrennung landen würden – in saubere Fraktionen bestimmter Polymertypen aufteilt. Diese Fraktionen könnten dann in mechanischen und chemischen Recyclinganlagen weiterverarbeitet werden, wie sie von der OMV und Borealis betrieben werden.