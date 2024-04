Viele Unklarheiten bei der Mülltrennung

In einer von Kunststoffplattenonline.de durchgeführten Studie zum Mülltrennverhalten von Deutschen zeigte sich, dass wir uns ziemlich sicher über den korrekten Ablauf der Mülltrennung sind: 72 % der Teilnehmenden bezeichneten ihre Mülltrennung als „gut“ und 23 % waren der Meinung, ihre Mülltrennung sei „sehr gut“. Jedoch ist das Thema Mülltrennung komplexer als man zunächst annehmen mag und so ist noch lange nicht in jedem Haushalt das Wissen vertreten, wie man korrekt Abfall trennt, so die Studie.

Ein Glücksspiel bei den Mülltonnen

Fast jeder zweite Teilnehmer der Studie (46 % der Teilnehmenden) gab an, den Abfall in den Restmüll zu werfen, sollte keine darüber Klarheit bestehen, in welchen Müllbehälter der Abfall eigentlich gehört. Ruhigen Gewissens werfen wir so Verpackungen aus verschiedensten Materialien in den falschen Müll, obwohl wir uns doch eigentlich sicher waren, genau zu wissen, wie Mülltrennung richtig funktioniert. Es scheint fast so, als ob wir viel zu häufig raten, anstatt wirklich zu wissen, in welchen Müll unser Abfall gehört. Dies schadet nicht nur dem Recyclingprozess, sondern hindert auch die Arbeit der Entsorgungswerke, die auf korrekte Mülltrennung in deutschen Haushalten angewiesen sind. Wie häufig wir unseren Abfall falsch entsorgen, zeigt sich an den folgenden Beispielen.

Selbstvertrauen vs. Realität

Lediglich 14 % der Teilnehmenden entsorgen Deo-Sprays ordnungsgemäß im Restmüll, während 22 % annehmen, dass diese in den Sondermüll gehören und sogar 60 % die leeren Dosen fälschlicherweise in den Plastikmüll werfen. Aluminiumfolie hingegen wird lediglich von 16 % der Deutschen unwissentlich in den falschen Müll geworfen, während 84 % die Folie sachgemäß im Plastikmüll entsorgen.

Motivationen für die Mülltrennung

Auch wenn Mülltrennung in der Debatte um nachhaltiges und umweltbewusstes Leben eines der wichtigsten Themen ist, da es die Lebensdauer von energieintensiven Produkten wie Verpackungsmaterial verlängert, geben nur rund 63 % der Deutschen an, streng in Bezug auf die Mülltrennung zu achten. 29 % hingegen gaben im Zuge der Umfrage an, größtenteils auf korrekte Mülltrennung zu achten, gaben aber zu, nicht immer streng auf alle Regeln zu achten. Mit rund 48 % ist der Umweltschutz die wichtigste Motivation für Deutsche, Müll zu trennen, gefolgt von 34 %, für die es lediglich eine kleine Mühe ist und 7 %, die es des Anstandes wegen machen. 2 % der Teilnehmer gaben sogar an, mit dem Trennen von Müll Geld zu sparen.

Niederlande und Frankreich

Die gleiche Studie wurde auch in den Niederlanden und Frankreich durchgeführt, um einen europaweiten Vergleich zu erhalten. Wenn man die Ergebnisse vergleicht, fällt auf, dass die Niederländer weniger auf ordnungsgemäße Mülltrennung achten. Nur 40 % der Niederländer sind streng bei der Mülltrennung und belegen in den drei Studien damit den letzten Platz. Vor Deutschland mit 63 % liegt Frankreich mit 65 % der Befragten, die streng auf Ihre Mülltrennung achten.

Die Studie wurde von kunststoffplattenonline.de durchgeführt. Insgesamt wurden 450 Befragte aus Deutschland, den Niederlanden und Frankreich befragt.