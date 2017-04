Kiesel: Maschinen für alle Branchen

Kiesel will auf der Recycling Aktiv viele abgestimmte Systemlösungen für unterschiedliche Branchen vorstellen.

Vor Ort sollen Maschinen der Partner Hitachi, Fuchs und Tobroco-Giant sowie zahlreiche Anbaugeräte zu sehen sein. Als eines der Highlights kündigt Kiesel die Präsentation der neuen Kabine der Fuchs-Umschlagmaschinen an. Zu sehen sein soll außerdem die Umschlagmaschine der neuen Fuchs-FSerie MHL340FTQC, an der die neue Kabine bereits verbaut ist.

Von Hitachi will Kiesel den Radlader ZW180PL-6 präsentieren, der speziell für die Bedürfnisse der Recyclingbranche konzipiert sein soll. Aus der Reihe der Kompaktbagger will Kiesel einen

ZX65USB-5 zeigen. Vom holländischen Partner Tobroco-Giant sollen zwei Maschinen zu sehen sein: Der Giant V761T Tele soll sich vor allem für das Verladen, Sortieren und Transportieren in großer Höhe und unter beengten Verhältnissen eignen. Der Skidsteer SK201D soll die Lücken zwischen großen Maschinen und dem Bediener schließen.

Freigelände Stand RT 406