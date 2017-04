Komptech: Auftritt im Jubiläumsjahr

Vor Ort will das Unternehmen den Zweiwellen-Zerkleinerer Crambo 5200 direct in Kombination mit der Multistar One in der Holz- und Biomasseaufbereitung zeigen. Ebenfalls zu sehen sein soll der Universalzerkleinerer Axtor 6010. Zum Jubiläum bietet Komptech zudem eine verlängerte Gewährleistungsfrist von 25 Monaten oder 2.500 Betriebsstunden Betriebsstunden. Der Aktionszeitraum beginnt am 1. März und endet am 31. August 2017.

Freigelände Stand R124