Radlader im Einsatz erleben

Kramer bietet allradgelenkte Radlader, Teleradlader und Teleskoplader, für die große Wendigkeit, Geländegängigkeit und Effizienz angegeben wird. Von diesen Eigenschaften können sich Besucher während der Tiefbau Live/Recycling Aktiv auf dem 1.000 Quadratmeter großen Messestand überzeugen. Während einer Demoshow haben Besucher nicht nur die Möglichkeit die Maschinen in Aktion zu sehen, sondern sie können die Maschinen auch selbst Probe fahren. Als Highlight im Demogelände der Messe verweist Christian Stryffeler, Sprecher der Geschäftsführung der Kramer-Werke, auf den „Smart Ballast“-Radlader 5050. „Besucher können die innovative Maschine live erleben und sich selbst von dessen Vorzügen, wie dem geringen Eigengewicht von bis zu 2.760 Kilogramm, der Wendigkeit, der hohen Stapelkipplast und der Transportfähigkeit überzeugen,“ so Stryffeler.

Transportieren leicht gemacht

Eine besondere Innovation des 5050 Radladers seien Zusatzgewichte, beim Hersteller „Smart Ballast“ genannt, die am Heck der Maschine einfach und unauffällig angebracht werden können, und somit eine Anpassung des Gewichts beziehungsweise der Stapelkipplast je nach Nutzeranforderung ermöglichen. Diese Anpassungsfähigkeit gewährleiste ein geringes Eigengewicht und einen unkomplizierten Transport der Maschine auf einem 3,5-Tonnen-Anhänger.

Teleskoplader mit mehr Stapelhöhe

An Teleskopladern präsentiert Kramer auf der Messe den 4209. Die Maschine zeichne sich durch eine massive Bauweise, eine Nutzlast von 4,2 Tonnen sowie einer Stapelhöhe von 9 Metern aus. Die lange Ladeanlage ermöglicht zudem ein Plus an Reichweite und somit eine hohe Arbeitsflexibilität. Mit diesen Eigenschaften bietet sich die Maschine insbesondere für Recyclingbranche an, in der beispielsweise in hohen Lagen Material umgeschichtet und bewegt werden muss. Eine umfangreiche Serienausstattung, die etwa das Getriebe Ecospeed und auch die sogenannte Smart-Driving-Funktion umfasst, können den Arbeitsalltag erleichtern und die täglichen Arbeitsprozesse beschleunigen.

Während der Tiefbau Live und Recycling Aktiv präsentiert Kramer einen Ausschnitt seines Produktportfolios. Der Ausstellungsschwerpunkt dieser Messe soll vor allem auf Maschinen liegen, die vermehrt in der Bau- und Recyclingwirtschaft eingesetzt werden.