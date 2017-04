Doppstadt: Arbeitsgänge effizienter bündeln

Doppstadt will auf der Messe zeigen, wie Maschinenlösungen die Wiederaufbereitung von Biowertstoffen und Altholz effizient unterstützen können. Zerkleinerungs- und Separationstechniken, die Arbeitsgänge bündeln, sollen in Aktion zu sehen sein.

Doppstadt will unter anderem den Universalzerkleinerer AK 560 Eco Power zeigen. Das Dopp-Lock-Schnellwechselsystem vereinfache den Austausch der Zerkleinerungswerkzeuge, wenn das Ausgangsmaterial unterschiedliche Anforderungen an die Maschine stellt: Die frei schwingenden Dopp-Lock Zerkleinerungswerkzeuge sollen binnen Minuten gewechselt werden können und den Rotor störstoffresistenter machen. Zudem will das Unternehmen den Hakenliftseparator HS 800 Selector zeigen, der in Kombination mit dem Zerkleinerer DW 3060 zwei Recyclingverfahren in einer mobilen Maschinenlösung bieten soll. Schwerer Gewerbe- und Industriemüll soll ebenso sauber zerkleinert werden wie Altholz, Grünschnitt sowie Monochargen aus Holz- und Kunststoffabfällen.

