Container: Was wird gebraucht?

Der Blick in die Abfallcontainer Deutschlands ergab, dass allein 59,5 Prozent der entsorgten Abfälle als Bauabfälle deklariert werden können. Hierunter zählen Baumischabfall, Bauschutt, Boden und Steine sowie andere Baustoffe wie etwa Gips, Rigips, andere gisphaltige Baustoffe, Dämmmaterialien und Asbesthaltige Baustoffe.

Mit 16,9 Prozent ist Sperrmüll die zweithäufigste Abfallart, die mittels entsprechenden Abfallcontainern entsorgt wird. Große Mengen an Gartenabfällen wie Grünschnitt, Wurzelwerk oder Stämme und Stubben sind zu 9,5 Prozent Grund für die Bestellung von Containern. Zudem entfallen 10,4 Prozent auf Holzabfälle. Siedlungsabfälle mit 2,7 Prozent, gemischte Verpackungen mit 0,8 Prozent und Altpapier & Kartonagen mit 0,2 Prozent machen den geringsten Anteil aus.

Diese Abfallarten werden zu 37 Prozent in 7 Kubikmeter großen Abfallcontainern entsorgt. Zu 24 Prozent werden in Deutschland Container in der Größe von 5 Kubikmetern geliefert.